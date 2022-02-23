За час пандемії у людей підвищився артеріальний тиск

23 лютого 2022 , 20:28
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Джерело:

American Heart Journal

Артеріальний тиск людства дещо підвищився в перші місяці пандемії. І на це є вагомі причини.

Люди були менш активні, більше їли та почали частіше зловживати алкогольними напоями, що призвело до підвищення артеріального тиску.

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Окрім цього, через сильні карантинні обмеження декому було складно звертатися до лікарів та коригувати прийом лікарських засобів.

Результати аналізу

  • Рівень неконтрольованого високого кров'яного тиску серед мешканців США збільшився з 15% до 19%, хоча лише у 5% з них спостерігався серйозний неконтрольований артеріальний тиск (визначається як систолічний артеріальний тиск вище 160 мм/рт.ст.).
  • Хоча ці зміни здаються невеликими, вони значні, оскільки можуть мати величезні наслідки. Ба більше, оскільки в дослідженні розглядалися лише ті пацієнти, які вже знали про свої проблеми, експерти підозрюють, що у населення в цілому можуть спостерігатися більші зміни.

Результати дослідження важливі, тому що зміна кров'яного тиску навіть на кілька міліметрів може призвести до вимірних відмінностей у ризик серцевого нападу, інсульту або серцевої недостатності. Нам необхідно забезпечити найкращий контроль за цими пацієнтами у довгостроковій перспективі,
– сказав керівник дослідження Ерік Петерсон.

Довідка. У ході дослідження вивчили дані про 72 706 пацієнтів зі США, включених до програми лікування захворювань артеріального тиску. Дослідники порівняли свідчення за квітень – серпень 2020 року із даними, отриманими до пандемії (за січень – березень 2019 року).
Автор: Анастасія Кушпіт