За час пандемії у людей підвищився артеріальний тиск
Джерело:American Heart Journal
Артеріальний тиск людства дещо підвищився в перші місяці пандемії. І на це є вагомі причини.
Люди були менш активні, більше їли та почали частіше зловживати алкогольними напоями, що призвело до підвищення артеріального тиску.
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Окрім цього, через сильні карантинні обмеження декому було складно звертатися до лікарів та коригувати прийом лікарських засобів.
Результати аналізу
- Рівень неконтрольованого високого кров'яного тиску серед мешканців США збільшився з 15% до 19%, хоча лише у 5% з них спостерігався серйозний неконтрольований артеріальний тиск (визначається як систолічний артеріальний тиск вище 160 мм/рт.ст.).
- Хоча ці зміни здаються невеликими, вони значні, оскільки можуть мати величезні наслідки. Ба більше, оскільки в дослідженні розглядалися лише ті пацієнти, які вже знали про свої проблеми, експерти підозрюють, що у населення в цілому можуть спостерігатися більші зміни.
Результати дослідження важливі, тому що зміна кров'яного тиску навіть на кілька міліметрів може призвести до вимірних відмінностей у ризик серцевого нападу, інсульту або серцевої недостатності. Нам необхідно забезпечити найкращий контроль за цими пацієнтами у довгостроковій перспективі,
– сказав керівник дослідження Ерік Петерсон.