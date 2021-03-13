За минулу добу, 12 березня, 9 304 особи щеплено проти коронавірусної інфекції вакциною Covisheld (AstraZeneca).

Від початку кампанії щеплено 47 541 особу, наразі усі з них отримали першу дозу вакцини.

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За добу найбільша кількість щеплених зафіксована у Київській області (690 щеплень), за весь період вакцинальної кампанії найбільша кількість щеплених у Донецькій області (4 654 щеплення), найменша – у Чернігівській області (756 щеплень).

Кількість щеплень, проведених у регіонах 12 березня

Вінницька область – 400 щеплень;

Волинська область – 310 щеплень;

Дніпропетровська область – 550 щеплень;

Донецька область – 540 щеплень;

Житомирська область – 170 щеплень;

Закарпатська область – 280 щеплень;

Запорізька область – 360 щеплень;

Івано-Франківська область – 374 щеплення;

Київська область – 690 щеплень;

Кіровоградська область – 220 щеплень;

Луганська область – 160 щеплень;

Львівська область – 330 щеплень;

м. Київ – 340 щеплень;

Миколаївська область – 430 щеплень;

Одеська область – 210 щеплень;

Полтавська область – 530 щеплень;

Рівненська область – 280 щеплень;

Сумська область – 440 щеплень;

Тернопільська область – 570 щеплень;

Харківська область – 290 щеплень;

Херсонська область – 560 щеплень;

Хмельницька область – 250 щеплень;

Чернівецька область – 420 щеплень;

Чернігівська область – 130 щеплень;

Черкаська область – 470 щеплень.

Статистика поширення коронавірусу

За минулу добу, 12 березня, в Україні виявили 13 276 нових випадків інфікування коронавірусною інфекцією. Зокрема, захворіли 710 дітей та 382 медпрацівники.

За весь час пандемії в Україні

захворіло – 1 451 744 особи;

одужало - 1 219 773 особи;

летальних випадків – 28 158.



Як записатись на вакцинацію проти коронавірусу в Україні / Інфографіка 24 канал