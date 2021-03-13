За добу 9 304 людей отримали щеплення проти коронавірусу

13 березня 2021 , 09:37
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Джерело:

Телеграм-канал "Коронавірус_інфо"

За минулу добу, 12 березня, 9 304 особи щеплено проти коронавірусної інфекції вакциною Covisheld (AstraZeneca).

Від початку кампанії щеплено 47 541 особу, наразі усі з них отримали першу дозу вакцини.

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За добу найбільша кількість щеплених зафіксована у Київській області (690 щеплень), за весь період вакцинальної кампанії найбільша кількість щеплених у Донецькій області (4 654 щеплення), найменша – у Чернігівській області (756 щеплень).

Кількість щеплень, проведених у регіонах 12 березня

  • Вінницька область – 400 щеплень;
  • Волинська область – 310 щеплень;
  • Дніпропетровська область – 550 щеплень;
  • Донецька область – 540 щеплень;
  • Житомирська область – 170 щеплень;
  • Закарпатська область – 280 щеплень;
  • Запорізька область – 360 щеплень;
  • Івано-Франківська область – 374 щеплення;
  • Київська область – 690 щеплень;
  • Кіровоградська область – 220 щеплень;
  • Луганська область – 160 щеплень;
  • Львівська область – 330 щеплень;
  • м. Київ – 340 щеплень;
  • Миколаївська область – 430 щеплень;
  • Одеська область – 210 щеплень;
  • Полтавська область – 530 щеплень;
  • Рівненська область – 280 щеплень;
  • Сумська область – 440 щеплень;
  • Тернопільська область – 570 щеплень;
  • Харківська область – 290 щеплень;
  • Херсонська область – 560 щеплень;
  • Хмельницька область – 250 щеплень;
  • Чернівецька область – 420 щеплень;
  • Чернігівська область – 130 щеплень;
  • Черкаська область – 470 щеплень.

Статистика поширення коронавірусу

За минулу добу, 12 березня, в Україні виявили 13 276 нових випадків інфікування коронавірусною інфекцією. Зокрема, захворіли 710 дітей та 382 медпрацівники.

За весь час пандемії в Україні

  • захворіло – 1 451 744 особи;
  • одужало - 1 219 773 особи;
  • летальних випадків – 28 158.


Як записатись на вакцинацію проти коронавірусу в Україні / Інфографіка 24 канал