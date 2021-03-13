За добу 9 304 людей отримали щеплення проти коронавірусу

За минулу добу, 12 березня, 9 304 особи щеплено проти коронавірусної інфекції вакциною Covisheld (AstraZeneca).
Від початку кампанії щеплено 47 541 особу, наразі усі з них отримали першу дозу вакцини.
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За добу найбільша кількість щеплених зафіксована у Київській області (690 щеплень), за весь період вакцинальної кампанії найбільша кількість щеплених у Донецькій області (4 654 щеплення), найменша – у Чернігівській області (756 щеплень).
Кількість щеплень, проведених у регіонах 12 березня
- Вінницька область – 400 щеплень;
- Волинська область – 310 щеплень;
- Дніпропетровська область – 550 щеплень;
- Донецька область – 540 щеплень;
- Житомирська область – 170 щеплень;
- Закарпатська область – 280 щеплень;
- Запорізька область – 360 щеплень;
- Івано-Франківська область – 374 щеплення;
- Київська область – 690 щеплень;
- Кіровоградська область – 220 щеплень;
- Луганська область – 160 щеплень;
- Львівська область – 330 щеплень;
- м. Київ – 340 щеплень;
- Миколаївська область – 430 щеплень;
- Одеська область – 210 щеплень;
- Полтавська область – 530 щеплень;
- Рівненська область – 280 щеплень;
- Сумська область – 440 щеплень;
- Тернопільська область – 570 щеплень;
- Харківська область – 290 щеплень;
- Херсонська область – 560 щеплень;
- Хмельницька область – 250 щеплень;
- Чернівецька область – 420 щеплень;
- Чернігівська область – 130 щеплень;
- Черкаська область – 470 щеплень.
Статистика поширення коронавірусу
За минулу добу, 12 березня, в Україні виявили 13 276 нових випадків інфікування коронавірусною інфекцією. Зокрема, захворіли 710 дітей та 382 медпрацівники.
За весь час пандемії в Україні
- захворіло – 1 451 744 особи;
- одужало - 1 219 773 особи;
- летальних випадків – 28 158.
Як записатись на вакцинацію проти коронавірусу в Україні / Інфографіка 24 канал