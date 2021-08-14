За добу на коронавірус в Україні захворіли 1 353 людини, понад 640 – госпіталізували

14 серпня 2021 , 08:14
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Джерело:

МОЗ

За попередню добу, 13 серпня, в Україні виявили 1 353 хворих на коронавірус. З них 99 дітей та 33 медпрацівники.

Коронавірус в Україні: нові дані

До лікарень госпіталізували 641 людину із підтвердженим COVID-19 або підозрою на наявність хвороби. На жаль, ще 44 інфікованих – померли.

Днем раніше Захворюваність на коронавірус в Україні продовжує зростати

Натомість одужала від цієї недуги – 791 особа. За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у столиці – 198. 

Впродовж 13 серпня в Україні провели 51 151 тестів на коронавірус, з них:

  • методом ПЛР – 24 962 особи,
  • методом ІФА – 9 121 особа,
  • експрес-тестами – 17 068 особа.

Натомість від початку пандемії в Україні провели 11 652 141 ПЛР-тестувань.

Загальна статистика

За весь час пандемії COVID-19 в Україні коронавірус діагностували у 2 265 217 людей, 2 2 196 589 з яких вже одужали. Натомість померли від ускладнень вірусу 53 238 українців.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

  • Київ – 198 випадків;
  • Вінницька область – 17 випадків;
  • Волинська область – 11 випадків;
  • Дніпропетровська область – 117 випадків;
  • Донецька область – 98 випадків;
  • Житомирська область – 32 випадки;
  • Закарпатська область – 15 випадків;
  • Запорізька область – 77 випадків;
  • Івано-Франківська область – 45 випадків;
  • Київська область – 60 випадків;
  • Кіровоградська область – 6 випадків;
  • Луганська область – 40 випадків;
  • Львівська область – 72 випадки;
  • Миколаївська область – 21 випадок;
  • Одеська область – 81 випадок;
  • Полтавська область – 30 випадків;
  • Рівненська область – 25 випадків;
  • Сумська область – 33 випадки;
  • Тернопільська область – 36 випадків;
  • Харківська область – 138 випадків;
  • Херсонська область – 52 випадки;
  • Хмельницька область – 57 випадків;
  • Черкаська область – 32 випадки;
  • Чернівецька область – 29 випадків;
  • Чернігівська область – 31 випадок.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

​​Україна на 53 місці у світі за кількістю нових випадків COVID-19

  • За даними статистичного ресурсу Worldometers, станом на 12 серпня за кількістю нових випадків COVID-19 Україна посіла 53 місце у світі та 13 — серед країн Європи.
  • Також Україна на 46 місці серед країн світу за загальною кількістю смертей від COVID-19 у перерахунку на 1 млн населення та на 29 — серед європейських країн.

Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

Автор: Аліна Оліховська