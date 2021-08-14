За добу на коронавірус в Україні захворіли 1 353 людини, понад 640 – госпіталізували
Джерело:МОЗ
За попередню добу, 13 серпня, в Україні виявили 1 353 хворих на коронавірус. З них 99 дітей та 33 медпрацівники.
Коронавірус в Україні: нові дані
До лікарень госпіталізували 641 людину із підтвердженим COVID-19 або підозрою на наявність хвороби. На жаль, ще 44 інфікованих – померли.
Днем раніше Захворюваність на коронавірус в Україні продовжує зростати
Натомість одужала від цієї недуги – 791 особа. За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у столиці – 198.
Впродовж 13 серпня в Україні провели 51 151 тестів на коронавірус, з них:
- методом ПЛР – 24 962 особи,
- методом ІФА – 9 121 особа,
- експрес-тестами – 17 068 особа.
Натомість від початку пандемії в Україні провели 11 652 141 ПЛР-тестувань.
Загальна статистика
За весь час пандемії COVID-19 в Україні коронавірус діагностували у 2 265 217 людей, 2 2 196 589 з яких вже одужали. Натомість померли від ускладнень вірусу 53 238 українців.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- Київ – 198 випадків;
- Вінницька область – 17 випадків;
- Волинська область – 11 випадків;
- Дніпропетровська область – 117 випадків;
- Донецька область – 98 випадків;
- Житомирська область – 32 випадки;
- Закарпатська область – 15 випадків;
- Запорізька область – 77 випадків;
- Івано-Франківська область – 45 випадків;
- Київська область – 60 випадків;
- Кіровоградська область – 6 випадків;
- Луганська область – 40 випадків;
- Львівська область – 72 випадки;
- Миколаївська область – 21 випадок;
- Одеська область – 81 випадок;
- Полтавська область – 30 випадків;
- Рівненська область – 25 випадків;
- Сумська область – 33 випадки;
- Тернопільська область – 36 випадків;
- Харківська область – 138 випадків;
- Херсонська область – 52 випадки;
- Хмельницька область – 57 випадків;
- Черкаська область – 32 випадки;
- Чернівецька область – 29 випадків;
- Чернігівська область – 31 випадок.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Україна на 53 місці у світі за кількістю нових випадків COVID-19
- За даними статистичного ресурсу Worldometers, станом на 12 серпня за кількістю нових випадків COVID-19 Україна посіла 53 місце у світі та 13 — серед країн Європи.
- Також Україна на 46 місці серед країн світу за загальною кількістю смертей від COVID-19 у перерахунку на 1 млн населення та на 29 — серед європейських країн.