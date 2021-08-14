За добу на коронавірус в Україні захворіли 1 353 людини, понад 640 – госпіталізували

До лікарень госпіталізували 641 людину із підтвердженим COVID-19 або підозрою на наявність хвороби. На жаль, ще 44 інфікованих – померли.

Днем раніше Захворюваність на коронавірус в Україні продовжує зростати

Натомість одужала від цієї недуги – 791 особа. За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у столиці – 198.

Впродовж 13 серпня в Україні провели 51 151 тестів на коронавірус, з них:

методом ПЛР – 24 962 особи,

методом ІФА – 9 121 особа,

експрес-тестами – 17 068 особа.

Натомість від початку пандемії в Україні провели 11 652 141 ПЛР-тестувань.

Загальна статистика

За весь час пандемії COVID-19 в Україні коронавірус діагностували у 2 265 217 людей, 2 2 196 589 з яких вже одужали. Натомість померли від ускладнень вірусу 53 238 українців.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

Київ – 198 випадків;

Вінницька область – 17 випадків;

Волинська область – 11 випадків;

Дніпропетровська область – 117 випадків;

Донецька область – 98 випадків;

Житомирська область – 32 випадки;

Закарпатська область – 15 випадків;

Запорізька область – 77 випадків;

Івано-Франківська область – 45 випадків;

Київська область – 60 випадків;

Кіровоградська область – 6 випадків;

Луганська область – 40 випадків;

Львівська область – 72 випадки;

Миколаївська область – 21 випадок;

Одеська область – 81 випадок;

Полтавська область – 30 випадків;

Рівненська область – 25 випадків;

Сумська область – 33 випадки;

Тернопільська область – 36 випадків;

Харківська область – 138 випадків;

Херсонська область – 52 випадки;

Хмельницька область – 57 випадків;

Черкаська область – 32 випадки;

Чернівецька область – 29 випадків;

Чернігівська область – 31 випадок.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

​​Україна на 53 місці у світі за кількістю нових випадків COVID-19

За даними статистичного ресурсу Worldometers, станом на 12 серпня за кількістю нових випадків COVID-19 Україна посіла 53 місце у світі та 13 — серед країн Європи.

у світі та 13 — серед країн Європи. Також Україна на 46 місці серед країн світу за загальною кількістю смертей від COVID-19 у перерахунку на 1 млн населення та на 29 — серед європейських країн.

Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу