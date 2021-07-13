Натомість другу дозу препарату отримали 37 642 людини. Це означає, що вони вже повністю завершили курс імунізації.

До теми Найближчим часом в Україну приїдуть 2 COVID-вакцини: які саме

Впродовж доби працювали 573 мобільні бригади, 1 399 пунктів щеплення і 34 центри вакцинації.

За 12 липня українців вакцинували такими препаратами:

Coronavac – 25 564,

Cominarity (Pfizer-Biontech) – 46 715,

AstraZeneca – 10 898.

Загальні темпи вакцинації в Україні

Від початку вакцинальної кампанії проти коронавірусу вакцинували 2 357 227 українців. 2 357 225 з них отримали 1 дозу препарату, а ось повністю імунізовані та отримали 2 дози – 1 215 284. Загалом в країні провели 3 572 509 COVID-щеплень.

Які вакцини використали

Щеплено вакциною Covishield (AstraZeneca) – 487 187,

Щеплено вакциною Coronavac – 750 974

Щеплено вакциною Cominarity (Pfizer-Biontech) – 758 347,

Щеплено вакциною AstraZeneca – 360 329,

Щеплено вакциною Janssen (Johnson & Johnson's) – 390.

Станом на 12 липня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записалися 796 701 людина.