За добу COVID-щеплення отримали понад 80 тисяч українців

За минулу добу, 12 липня, в Україні проти коронавірусу вакцинували 83 177 людей. Першу дозу препарату отримали 45 535 людей.

Натомість другу дозу препарату отримали 37 642 людини. Це означає, що вони вже повністю завершили курс імунізації.

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Впродовж доби працювали 573 мобільні бригади, 1 399 пунктів щеплення і 34 центри вакцинації.

За 12 липня українців вакцинували такими препаратами:

Coronavac – 25 564,

Cominarity (Pfizer-Biontech) – 46 715,

AstraZeneca – 10 898.

Загальні темпи вакцинації в Україні

Від початку вакцинальної кампанії проти коронавірусу вакцинували 2 357 227 українців. 2 357 225 з них отримали 1 дозу препарату, а ось повністю імунізовані та отримали 2 дози – 1 215 284. Загалом в країні провели 3 572 509 COVID-щеплень.

Які вакцини використали

Щеплено вакциною Covishield (AstraZeneca) – 487 187,

Щеплено вакциною Coronavac – 750 974

Щеплено вакциною Cominarity (Pfizer-Biontech) – 758 347,

Щеплено вакциною AstraZeneca – 360 329,

Щеплено вакциною Janssen (Johnson & Johnson's) – 390.

Станом на 12 липня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записалися 796 701 людина.