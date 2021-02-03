За добу у Хмельницькій області не виявили жодного хворого на коронавірус
За минулу добу, 2 лютого, на Хмельниччині не зареєстрували жодного пацієнта з COVID-19. Натомість одужало ще 175 людей.
Джерело: апарат РНБО України
Так, згідно з даними РНБО, від учора у жодного мешканця Хмельниччини коронавірус не підтвердили.
До теми За добу в Україні виявили 3 285 нових хворих на COVID-19, 2 159 потрапили до лікарень
Натомість від хвороби померла лише 1 людина. Це найнижчий добовий показник летальності в Україні за останню добу. Такий самий зареєстрували ще у Кіровоградській та Рівненській областях.
Станом на 3 лютого у Хмельницькій області залишилось 2 138 активних хворих. Це означає, що ці люди ще продовжують своє лікування.
Загальна ситуація з коронавірусом на Хмельниччині
Загалом від початку пандемії на Хмельниччині зафіксували 43 964 випадків інфікування SARS-CoV-2. 41 030 пацієнтів вже подолали хворобу. Натомість з життя пішли 796 інфікованих.
Коронавірус в Україні: актуальна інформація
Джерело: фейсбук Максима Степанова
- За добу в Україні виявили 3 285 нових хворих на COVID-19, а 2 159 госпіталізували до лікарень.
- Від учора на території країни зареєстрували ще 165 смертей від коронавірусу, внаслідок чого загальна кількість летальних випадків від хвороби в країні зросла до 23 089.
- Загалом від початку пандемії в Україні зафіксували 1 227 164 хворих на COVID-19, 1 045 473 з яких вже одужали.
- Зокрема, впродовж 2 лютого у зв'язку з одужанням виписали 10 101 пацієнта.
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