За добу у Хмельницькій області не виявили жодного хворого на коронавірус

За минулу добу, 2 лютого, на Хмельниччині не зареєстрували жодного пацієнта з COVID-19. Натомість одужало ще 175 людей.

Джерело: апарат РНБО України

Так, згідно з даними РНБО, від учора у жодного мешканця Хмельниччини коронавірус не підтвердили.

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Натомість від хвороби померла лише 1 людина. Це найнижчий добовий показник летальності в Україні за останню добу. Такий самий зареєстрували ще у Кіровоградській та Рівненській областях.

Станом на 3 лютого у Хмельницькій області залишилось 2 138 активних хворих. Це означає, що ці люди ще продовжують своє лікування.

Загальна ситуація з коронавірусом на Хмельниччині

Загалом від початку пандемії на Хмельниччині зафіксували 43 964 випадків інфікування SARS-CoV-2. 41 030 пацієнтів вже подолали хворобу. Натомість з життя пішли 796 інфікованих.

Коронавірус в Україні: актуальна інформація

Джерело: фейсбук Максима Степанова

За добу в Україні виявили 3 285 нових хворих на COVID-19, а 2 159 госпіталізували до лікарень.