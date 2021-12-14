За добу в країні виявили понад 7 тисяч хворих на COVID-19

Вчора, 13 грудня, в Україні зареєстрували 7 283 нових хворих на коронавірус. З них 566 дітей та 134 медпрацівники.

До лікарень госпіталізували 1 456 людей із підтвердженим COVID-19 або підозрою на наявність хвороби. На жаль, коронавірус забрав життя ще 188 людей. Натомість одужали 9 966 пацієнтів.

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Охоплення тестування населення:

В понеділок кількість тестувань на коронавірус почала зростати. Зокрема вчора в Україні провели 62 044 різних тестів, зокрема:

методом ПЛР – 27241,

методом ІФА – 7 488,

досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 27 315.

Натомість від початку пандемії в Україні провели 16 333 417 ПЛР-тестувань.

Добовий приріст хворих в регіонах:

Впродовж вчорашнього дня найбільшу кількість інфікованих коронавірусом зафіксували у Києві. Це єдиний регіон, де добовий приріст інфікованих перевищив тисячу.

Київ – 1 066;

Вінницька область – 100;

Волинська область – 365;

Дніпропетровська область – 299;

Донецька область – 541;

Житомирська область – 37;

Закарпатська область – 273;

Запорізька область – 405;

Івано-Франківська область – 164;

Київська область – 374;

Кіровоградська область – 153;

Луганська область – 144;

Львівська область – 169;

Миколаївська область – 309;

Одеська область – 404;

Полтавська область – 751;

Рівненська область – 246;

Сумська область – 144;

Тернопільська область – 85;

Харківська область – 177;

Херсонська область – 21;

Хмельницька область – 234;

Черкаська область – 602;

Чернівецька область – 90;

Чернігівська область – 130.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

за весь час пандемії в країні зареєстрували 3 570 448 хворих на COVID-19. 3 233 009 з них вже одужали. Але померли, на жаль, 91 602 інфікованих.



Смертність від коронавірусу у світі на 1 мільйон населення / Дані: Worldometers | Інфографіка 24 каналу

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