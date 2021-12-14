За добу в країні виявили понад 7 тисяч хворих на COVID-19
Джерело:МОЗ
Вчора, 13 грудня, в Україні зареєстрували 7 283 нових хворих на коронавірус. З них 566 дітей та 134 медпрацівники.
До лікарень госпіталізували 1 456 людей із підтвердженим COVID-19 або підозрою на наявність хвороби. На жаль, коронавірус забрав життя ще 188 людей. Натомість одужали 9 966 пацієнтів.
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Охоплення тестування населення:
В понеділок кількість тестувань на коронавірус почала зростати. Зокрема вчора в Україні провели 62 044 різних тестів, зокрема:
- методом ПЛР – 27241,
- методом ІФА – 7 488,
- досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 27 315.
Натомість від початку пандемії в Україні провели 16 333 417 ПЛР-тестувань.
Добовий приріст хворих в регіонах:
Впродовж вчорашнього дня найбільшу кількість інфікованих коронавірусом зафіксували у Києві. Це єдиний регіон, де добовий приріст інфікованих перевищив тисячу.
- Київ – 1 066;
- Вінницька область – 100;
- Волинська область – 365;
- Дніпропетровська область – 299;
- Донецька область – 541;
- Житомирська область – 37;
- Закарпатська область – 273;
- Запорізька область – 405;
- Івано-Франківська область – 164;
- Київська область – 374;
- Кіровоградська область – 153;
- Луганська область – 144;
- Львівська область – 169;
- Миколаївська область – 309;
- Одеська область – 404;
- Полтавська область – 751;
- Рівненська область – 246;
- Сумська область – 144;
- Тернопільська область – 85;
- Харківська область – 177;
- Херсонська область – 21;
- Хмельницька область – 234;
- Черкаська область – 602;
- Чернівецька область – 90;
- Чернігівська область – 130.
*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.Зверніть увагу: за весь час пандемії в країні зареєстрували 3 570 448 хворих на COVID-19. 3 233 009 з них вже одужали. Але померли, на жаль, 91 602 інфікованих.
Смертність від коронавірусу у світі на 1 мільйон населення / Дані: Worldometers | Інфографіка 24 каналу
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