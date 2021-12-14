За добу в країні виявили понад 7 тисяч хворих на COVID-19

14 грудня 2021 , 08:13
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Джерело:

МОЗ

Вчора, 13 грудня, в Україні зареєстрували 7 283 нових хворих на коронавірус. З них 566 дітей та 134 медпрацівники.

До лікарень госпіталізували 1 456 людей із підтвердженим COVID-19 або підозрою на наявність хвороби. На жаль, коронавірус забрав життя ще 188 людей. Натомість одужали 9 966 пацієнтів.

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Охоплення тестування населення:

В понеділок кількість тестувань на коронавірус почала зростати. Зокрема вчора в Україні провели 62 044 різних тестів, зокрема: 

  • методом ПЛР – 27241,
  • методом ІФА – 7 488,
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 27 315.

Натомість від початку пандемії в Україні провели 16 333 417 ПЛР-тестувань.

Добовий приріст хворих в регіонах:

Впродовж вчорашнього дня найбільшу кількість інфікованих коронавірусом зафіксували у Києві. Це єдиний регіон, де добовий приріст інфікованих перевищив тисячу.

  • Київ – 1 066;
  • Вінницька область – 100;
  • Волинська область – 365;
  • Дніпропетровська область – 299;
  • Донецька область – 541;
  • Житомирська область – 37;
  • Закарпатська область – 273;
  • Запорізька область – 405;
  • Івано-Франківська область – 164;
  • Київська область – 374;
  • Кіровоградська область – 153;
  • Луганська область – 144;
  • Львівська область – 169;
  • Миколаївська область – 309;
  • Одеська область – 404;
  • Полтавська область – 751;
  • Рівненська область – 246;
  • Сумська область – 144;
  • Тернопільська область – 85;
  • Харківська область – 177;
  • Херсонська область – 21;
  • Хмельницька область – 234;
  • Черкаська область – 602;
  • Чернівецька область – 90;
  • Чернігівська область – 130.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Зверніть увагу: за весь час пандемії в країні зареєстрували 3 570 448 хворих на COVID-19. 3 233 009 з них вже одужали. Але померли, на жаль, 91 602 інфікованих.


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Автор: Анастасія Кушпіт