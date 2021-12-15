До лікарень госпіталізували 2280 людей із підтвердженим COVID-19 або підозрою на наявність хвороби. На жаль, коронавірус забрав життя ще 356 людей. Натомість одужали 26 307 пацієнтів.

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Охоплення тестування населення:

У вівторок кількість тестувань на коронавірус почала зростати. Зокрема вчора в Україні провели 79 090 різних тестів, зокрема:

  • методом ПЛР – 38008,
  • методом ІФА – 8984,
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 32098

Натомість від початку пандемії в Україні провели 16 333 417 ПЛР-тестувань.

Добовий приріст хворих в регіонах:

Впродовж вчорашнього дня найбільшу кількість інфікованих коронавірусом зафіксували у Києві. Це єдиний регіон, де добовий приріст інфікованих перевищив тисячу випадків.

  • м. Київ – 1247;
  • Вінницька область – 353;
  • Волинська область – 402;
  • Дніпропетровська область – 267;
  • Донецька область – 425;
  • Житомирська область – 133;
  • Закарпатська область – 315;
  • Запорізька область – 456;
  • Івано-Франківська область – 159;
  • Київська область – 387;
  • Кіровоградська область – 139;
  • Луганська область – 154;
  • Львівська область – 273;
  • Миколаївська область – 328;
  • Одеська область – 364;
  • Полтавська область – 568;
  • Рівненська область – 297;
  • Сумська область – 191;
  • Тернопільська область – 171;
  • Харківська область – 346;
  • Херсонська область – 155;
  • Хмельницька область – 360;
  • Черкаська область – 394;
  • Чернівецька область – 104;
  • Чернігівська область – 121.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.


Смертність від коронавірусу у світі на 1 мільйон населення / Дані: Worldometers | Інфографіка 24 каналу

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