За добу в країні виявили понад 8 тисяч хворих на COVID-19
Джерело:МОЗ
Вчора, 14 грудня, в Україні зареєстрували 8109 нових хворих на коронавірус. З них 707 дітей та 182 медпрацівники.
До лікарень госпіталізували 2280 людей із підтвердженим COVID-19 або підозрою на наявність хвороби. На жаль, коронавірус забрав життя ще 356 людей. Натомість одужали 26 307 пацієнтів.
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Охоплення тестування населення:
У вівторок кількість тестувань на коронавірус почала зростати. Зокрема вчора в Україні провели 79 090 різних тестів, зокрема:
- методом ПЛР – 38008,
- методом ІФА – 8984,
- досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 32098
Натомість від початку пандемії в Україні провели 16 333 417 ПЛР-тестувань.
Добовий приріст хворих в регіонах:
Впродовж вчорашнього дня найбільшу кількість інфікованих коронавірусом зафіксували у Києві. Це єдиний регіон, де добовий приріст інфікованих перевищив тисячу випадків.
- м. Київ – 1247;
- Вінницька область – 353;
- Волинська область – 402;
- Дніпропетровська область – 267;
- Донецька область – 425;
- Житомирська область – 133;
- Закарпатська область – 315;
- Запорізька область – 456;
- Івано-Франківська область – 159;
- Київська область – 387;
- Кіровоградська область – 139;
- Луганська область – 154;
- Львівська область – 273;
- Миколаївська область – 328;
- Одеська область – 364;
- Полтавська область – 568;
- Рівненська область – 297;
- Сумська область – 191;
- Тернопільська область – 171;
- Харківська область – 346;
- Херсонська область – 155;
- Хмельницька область – 360;
- Черкаська область – 394;
- Чернівецька область – 104;
- Чернігівська область – 121.
*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.Зверніть увагу: за весь час пандемії в країні зареєстрували 3 578 557 хворих на COVID-19. 3 259 316 з них вже одужали. Але померли, на жаль, 91 958 інфікованих.
Смертність від коронавірусу у світі на 1 мільйон населення / Дані: Worldometers | Інфографіка 24 каналу
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