За добу в країні виявили понад 8 тисяч хворих на COVID-19

Вчора, 14 грудня, в Україні зареєстрували 8109 нових хворих на коронавірус. З них 707 дітей та 182 медпрацівники.

До лікарень госпіталізували 2280 людей із підтвердженим COVID-19 або підозрою на наявність хвороби. На жаль, коронавірус забрав життя ще 356 людей. Натомість одужали 26 307 пацієнтів.

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Охоплення тестування населення:

У вівторок кількість тестувань на коронавірус почала зростати. Зокрема вчора в Україні провели 79 090 різних тестів, зокрема:

методом ПЛР – 38008 ,

, методом ІФА – 8984 ,

, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 32098

Натомість від початку пандемії в Україні провели 16 333 417 ПЛР-тестувань.

Добовий приріст хворих в регіонах:

Впродовж вчорашнього дня найбільшу кількість інфікованих коронавірусом зафіксували у Києві. Це єдиний регіон, де добовий приріст інфікованих перевищив тисячу випадків.

м. Київ – 1247;

Вінницька область – 353;

Волинська область – 402;

Дніпропетровська область – 267;

Донецька область – 425;

Житомирська область – 133;

Закарпатська область – 315;

Запорізька область – 456;

Івано-Франківська область – 159;

Київська область – 387;

Кіровоградська область – 139;

Луганська область – 154;

Львівська область – 273;

Миколаївська область – 328;

Одеська область – 364;

Полтавська область – 568;

Рівненська область – 297;

Сумська область – 191;

Тернопільська область – 171;

Харківська область – 346;

Херсонська область – 155;

Хмельницька область – 360;

Черкаська область – 394;

Чернівецька область – 104;

Чернігівська область – 121.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

за весь час пандемії в країні зареєстрували 3 578 557 хворих на COVID-19. 3 259 316 з них вже одужали. Але померли, на жаль, 91 958 інфікованих.



Смертність від коронавірусу у світі на 1 мільйон населення / Дані: Worldometers | Інфографіка 24 каналу

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