За минулу добу, 25 березня, в Україні зафіксували 18 132 нових випадки інфікування коронавірусною інфекцією. Серед нових хворих – 923 дитини та 435 медпрацівників.

Очільник МОЗ Максим Степанов повідомив, що за минулу добу госпіталізовано 4 826 людей, натомість одужало – 7 138 осіб. На жаль, 326 українців померли від ускладнень, викликаних коронавірусом, 25 березня.

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За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Одеській (1 545), Дніпропетровській (1 358), Львівській (1 304), Харківській (1 204) областях та м. Київ (1 164).

За весь час пандемії в Україні: захворіло – 1 614 707 осіб;

одужало – 1 290 158 осіб;

летальних випадків – 31 461;

Кількість захворювань в регіонах за 25 березня та кількість щеплень :

м. Київ – 1 164 випадки/ 1 850 щеплень;

Вінницька область – 848 випадків/ 1 150 щеплень;

Волинська область – 356 випадків/ 360 щеплень;

Дніпропетровська область – 1 358 випадків/ 1 380 щеплень;

Донецька область – 725 випадків/ 130 щеплень;

Житомирська область – 891 випадок/ 780 щеплень;

Закарпатська – 429 випадків/ 510 щеплень;

Запорізька область – 519 випадків/ 510 щеплень;

Івано-Франківська область – 402 випадки/ 918 щеплень;

Київська область – 1 139 випадків/ 1 380 щеплень;

Кіровоградська область – 193 випадки/ 630 щеплень;

Луганська область – 131 випадок/ 280 щеплень;

Львівська область – 1 304 випадки/ 1 050 щеплень;

Миколаївська область – 534 випадки/ 760 щеплень;

Одеська область – 1 545 випадків/ 330 щеплень;

Полтавська область – 669 випадків/ 690 щеплень;

Рівненська область – 554 випадки/ 670 щеплень;

Сумська область – 633 випадки/ 1 100 щеплень;

Тернопільська область – 627 випадків/ 820 щеплень;

Харківська область – 1 204 випадки/ 480 щеплень;

Херсонська область – 177 випадків/ 950 щеплень;

Хмельницька область – 1 040 випадків/ 240 щеплень;

Черкаська область – 704 випадки/ 1 000 щеплень;

Чернівецька область – 587 випадків/ 330 щеплень;

Чернігівська область – 399 випадків/ 440 щеплень.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Ситуація з тестуванням

25 березня було здійснено 119 087 тестувань (методом ПЛР – 53 495, методом ІФА – 22 760, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 42 832). Загалом з початку пандемії в Україні проведено 7 889 544 ПЛР-тестувань.

Як триває вакцинація проти коронавірусу

За минулу добу, 25 березня, в Україні 18 738 людей щеплено проти COVID-19.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 174 325 людей, з них отримали 1 дозу – 174 324 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 1 людина.

Відомо, що щеплення проводилось 168 мобільними бригадами з імунізації та 483 пунктами щеплення. Станом на 25 березня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 349 713 людей.

До слова, вчора, 25 березня, в Україну прибула перша партія вакцини проти коронавірусу від виробника Sinovac у розмір 200 тисяч доз з Китаю. Загалом у Sinovac Україна замовила 2 мільйони доз цієї вакцини.



План вакцинації українців / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу