За добу понад 18 тисяч українців захворіли на коронавірус: невтішна статистика

Джерело:Фейсбук-сторінка Максима Степанова
За минулу добу, 25 березня, в Україні зафіксували 18 132 нових випадки інфікування коронавірусною інфекцією. Серед нових хворих – 923 дитини та 435 медпрацівників.
Очільник МОЗ Максим Степанов повідомив, що за минулу добу госпіталізовано 4 826 людей, натомість одужало – 7 138 осіб. На жаль, 326 українців померли від ускладнень, викликаних коронавірусом, 25 березня.
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За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Одеській (1 545), Дніпропетровській (1 358), Львівській (1 304), Харківській (1 204) областях та м. Київ (1 164).За весь час пандемії в Україні:
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
25 березня було здійснено 119 087 тестувань (методом ПЛР – 53 495, методом ІФА – 22 760, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 42 832). Загалом з початку пандемії в Україні проведено 7 889 544 ПЛР-тестувань.
За минулу добу, 25 березня, в Україні 18 738 людей щеплено проти COVID-19.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 174 325 людей, з них отримали 1 дозу – 174 324 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 1 людина.
Відомо, що щеплення проводилось 168 мобільними бригадами з імунізації та 483 пунктами щеплення. Станом на 25 березня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 349 713 людей.
До слова, вчора, 25 березня, в Україну прибула перша партія вакцини проти коронавірусу від виробника Sinovac у розмір 200 тисяч доз з Китаю. Загалом у Sinovac Україна замовила 2 мільйони доз цієї вакцини.
План вакцинації українців / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу