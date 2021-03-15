За добу понад 2 тисячі українців отримали вакцину проти COVID-19: статистика

Джерело:Телеграм-канал "Коронавірус_інфо"
За минулу добу, 14 березня 2021 року, в Україні щеплено проти коронавірусної інфекції препаратом Covisheld (AstraZeneca) 2 018 людей.
Від початку кампанії масової вакцинації проти коронавірусу щеплено 53 155 осіб, з них отримали 1 дозу – 53 155 осіб.
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За добу найбільша кількість щеплених зафіксована у Донецькій області (260 щеплень), за весь період вакцинальної кампанії найбільша кількість щеплених у Донецькій області (5 044 щеплення).
Найменша – у Чернігівській області (1 006 щеплень).
До слова, за минулу добу, 14 березня, кількість хворих українців на коронавірус зросла на 6 792. Загалом з початку поширення коронавірусної інфекції в Україні підтвердили інфікування 1 467 548 осіб, одужало – 1 226 007 осіб. З початку пандемії від ускладнень, викликаних коронавірусом, померло 28 433 людей.
Як записатись на вакцинацію проти коронавірусу в Україні / Інфографіка 24 канал