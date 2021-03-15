За добу понад 2 тисячі українців отримали вакцину проти COVID-19: статистика

За минулу добу, 14 березня 2021 року, в Україні щеплено проти коронавірусної інфекції препаратом Covisheld (AstraZeneca) 2 018 людей.

Від початку кампанії масової вакцинації проти коронавірусу щеплено 53 155 осіб, з них отримали 1 дозу – 53 155 осіб.

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За добу найбільша кількість щеплених зафіксована у Донецькій області (260 щеплень), за весь період вакцинальної кампанії найбільша кількість щеплених у Донецькій області (5 044 щеплення).

Найменша – у Чернігівській області (1 006 щеплень).

Кількість щеплень, проведених у регіонах за 14 березня

Вінницька область – 10 щеплень;

Волинська область – 90 щеплень;

Дніпропетровська область – 170 щеплень;

Донецька область – 260 щеплень;

Житомирська область – 70 щеплень;

Закарпатська область – 30 щеплень;

Івано-Франківська область – 18 щеплень;

Київська область – 230 щеплень;

Кіровоградська область – 30 щеплень;

Луганська область – 170 щеплень;

Львівська область – 50 щеплень;

Миколаївська область – 80 щеплень;

Одеська область – 160 щеплень;

Полтавська область – 80 щеплень;

Сумська область – 50 щеплень;

Тернопільська область – 100 щеплень;

Харківська область – 60 щеплень;

Херсонська область – 100 щеплень;

Хмельницька область – 60 щеплень;

Чернівецька область –120 щеплень;

Чернігівська область – 80 щеплень.

До слова, за минулу добу, 14 березня, кількість хворих українців на коронавірус зросла на 6 792. Загалом з початку поширення коронавірусної інфекції в Україні підтвердили інфікування 1 467 548 осіб, одужало – 1 226 007 осіб. З початку пандемії від ускладнень, викликаних коронавірусом, померло 28 433 людей.



Як записатись на вакцинацію проти коронавірусу в Україні / Інфографіка 24 канал