Багатьох громадян з ускладненнями одразу везуть до лікарні, адже під час відповідної хвилі коронавірусу пневмонія розвивається дуже стрімко. Фельдшер обласного центру екстреної медичної допомоги В'ячеслав Головаш розповів, що наразі люди залякані і не знають, куди звертатися.

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Диспетчери працюють у посиленому режимі

Посилено працюють й у диспетчерському управлінні Черкаського обласного центру екстреної медичної допомоги. 6 диспетчерів за день приймають півтори тисячі викликів, половина з яких через COVID-19.

Та відповідний ритм роботи витримують не усі – лише за місяць в управлінні звільнилося двоє диспетчерів.

Не витримують такого навантаження, також – психологічного і морального,

– розповіла Ірина Попович, керівниця оперативно-диспетчерського управління.

В центрі екстреної допомоги жодна бригада не стоїть без роботи довго. Медики підраховували: буває, що за добу на базі лишаються лише 2 – 3 години. Вакциновані працівники хворіють здебільшого не довго та у легкій формі, відповідно, швидко повертаються до роботи.

Бачу приклад своєї організації, коли люди, які вакцинувались, переносять (вірус – 24 канал) набагато легше. Поки що медицина витримує, що буде завтра – я не знаю. Ігор Фесун Керівник обласного центру екстреної медичної допомоги

На Черкащині щепились 96% працівників екстреної допомоги

Працівники швидкої закликали людей не вірити у фейки навколо вакцинації та щепитися. І це показують на власному прикладі – на Черкащині вакцину від COVID-19 отримали 96% працівників екстреної допомоги, і серед екстрених служб – це найвищий показник в Україні.

Важливо Які симптоми коронавірусу у вакцинованих

Без ін'єкцій лише ті, хто має протипоказання. Водночас кількість хворих в регіоні, як і по всій країні, збільшується щодня. Загальний рівень вакцинації невисокий.

Наразі на Черкащині необхідні дві дози вакцини отримало приблизно 260 тисяч людей, а це всього лише 22% населення регіону.

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