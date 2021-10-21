Статистика поширення хвороби

Допомоги медиків потребували 4 892 хворих на коронавірус або людей з наявними ознаками хвороби – їх госпіталізували до лікарень. На жаль, ще 546 мешканців України померли внаслідок недуги. Натомість одужали 8 036 пацієнтів.

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Кількість нових випадків та смертей – абсолютний антирекорд з початку пандемії

Темпи тестування населення

  • Впродовж минулої доби в Україні провели майже 136 тисяч різних тестувань на коронавірус
  • Загалом весь час пандемії в країні провели 13 781 546 досліджень методом ПЛР.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у Житомирській, Одеській, Львівській, Запорізькій і Харківській областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

  • Київ – 1 192 випадки;
  • Вінницька область – 462 випадки;
  • Волинська область – 436 випадків;
  • Дніпропетровська область – 1 308 випадків;
  • Донецька область – 1 058 випадків;
  • Житомирська область – 1 562 випадки;
  • Закарпатська область – 319 випадків;
  • Запорізька область – 1 355 випадків;
  • Івано-Франківська область – 861 випадок;
  • Київська область – 728 випадків;
  • Кіровоградська область – 156 випадків;
  • Луганська область – 819 випадків;
  • Львівська область – 1 388 випадків;
  • Миколаївська область – 410 випадків;
  • Одеська область – 1 528 випадків;
  • Полтавська область – 996 випадків;
  • Рівненська область – 705 випадків;
  • Сумська область – 1 100 випадків;
  • Тернопільська область – 787 випадків;
  • Харківська область – 1319 випадків;
  • Херсонська область – 1143 випадки;
  • Хмельницька область – 1002 випадки;
  • Черкаська область – 469 випадків;
  • Чернівецька область – 578 випадків;
  • Чернігівська область – 734 випадки.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Як просувається вакцинальна кампанія

Від початку вакцинальної кампанії щеплили 8 373 552 людини, з них отримали одну дозу – 8 373 550 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 6 743 615 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

Загалом провели 15 117 165 щеплень.

Все, що треба знати про профілактику коронавірусу / Інфографіка 24 каналуГоловні правила профілактики коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 канал