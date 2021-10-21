Статистика поширення хвороби

Допомоги медиків потребували 4 892 хворих на коронавірус або людей з наявними ознаками хвороби – їх госпіталізували до лікарень. На жаль, ще 546 мешканців України померли внаслідок недуги. Натомість одужали 8 036 пацієнтів.

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Кількість нових випадків та смертей – абсолютний антирекорд з початку пандемії

Темпи тестування населення

Впродовж минулої доби в Україні провели майже 136 тисяч різних тестувань на коронавірус

Загалом весь час пандемії в країні провели 13 781 546 досліджень методом ПЛР.

Від початку пандемії в Україні офіційно підтвердили 2 701 600 випадків зараження коронавірусом SARS-CoV-2. Хворобу вдалося подолати 2 352 835 людям. Але, на жаль, з життя пішли 62 389 пацієнти.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у Житомирській, Одеській, Львівській, Запорізькій і Харківській областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

Київ – 1 192 випадки;

Вінницька область – 462 випадки;

Волинська область – 436 випадків;

Дніпропетровська область – 1 308 випадків;

Донецька область – 1 058 випадків;

Житомирська область – 1 562 випадки;

Закарпатська область – 319 випадків;

Запорізька область – 1 355 випадків;

Івано-Франківська область – 861 випадок;

Київська область – 728 випадків;

Кіровоградська область – 156 випадків;

Луганська область – 819 випадків;

Львівська область – 1 388 випадків;

Миколаївська область – 410 випадків;

Одеська область – 1 528 випадків;

Полтавська область – 996 випадків;

Рівненська область – 705 випадків;

Сумська область – 1 100 випадків;

Тернопільська область – 787 випадків;

Харківська область – 1319 випадків;

Херсонська область – 1143 випадки;

Хмельницька область – 1002 випадки;

Черкаська область – 469 випадків;

Чернівецька область – 578 випадків;

Чернігівська область – 734 випадки.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Як просувається вакцинальна кампанія

Від початку вакцинальної кампанії щеплили 8 373 552 людини, з них отримали одну дозу – 8 373 550 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 6 743 615 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

Загалом провели 15 117 165 щеплень.

Зауважимо, що старт COVID-вакцинації в Україні відбувся 24 лютого 2021 року.

Головні правила профілактики коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 канал