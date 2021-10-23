За добу – понад 23,2 тисячі COVID-інфікованих: захворюваність тримається на високому рівні

Впродовж минулої доби, в Україні захворіли на коронавірус 23 229 людей. Серед них 1 777 дітей та 438 медпрацівників. Вакцинували рекордну кількість людей.

Ситуація з коронавірусом досі напружена

До лікарень госпіталізували 5 362 людини з вираженими симптомами коронавірусу. Від ускладнень хвороби, на жаль, померли 483 пацієнтів. Водночас видужали – 8 330 людей.

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Темпи тестувань

Впродовж минулої доби в Україні провели 137 624 тестів на коронавірус, зокрема:

методом ПЛР – 72808;

методом ІФА – 17738;

досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 47 078.

Загальна статистика поширення пандемії

За весь час пандемії в Україні зареєстрували 2 748 614 випадки захворювання на коронавірус. Станом на 23 жовтня одужали 2 361 365 людей.

Втім, від ускладнень хвороби, на жаль, померли 63 486 мешканці країни.

Новий рекорд щеплень: за добу вакцинували майже 290 тисяч українців

За добу 22 жовтня – 289 468 людей вакцинували проти COVID-19. Одну дозу отримали 203 265 людей, повністю імунізовані – 86 203 людини.

За весь час пандемії в Україні

Від початку вакцинальної кампанії щепили 8 760 924 людини, з них отримали одну дозу – 8 760 922 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 6 915 377 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

Загалом проведено 15 676 299 щеплень.

95% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня – невакциновані. Щеплення захищає від важкого перебігу коронавірусної хвороби та смерті у випадку інфікування!

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