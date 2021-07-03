Тим часом решта 57 440 вакцинованих отримали другу ін'єкцію. Це означає, що вони вже повністю завершили курс імунізації.

Актуально Коронавірус в Україні: в яких регіонах найвищий добовий приріст хворих

Впродовж доби працювали 559 мобільних бригад, 1 410 пунктів щеплення та 26 центрів вакцинації.

Впродовж 2 липня українців вакцинували такими препаратами:

  • Coronavac – 35 894,
  • Cominarity (Pfizer-Biontech) – 42 615,
  • AstraZeneca – 16 038.

Загальні темпи вакцинації в Україні

Від початку вакцинальної кампанії щеплення проти коронавірусу зробили 2 038 239 українців. 2 038 237 з них отримали першу дощу препарату.

Натомість повністю імунізовані та отримали 2 дози – 823 923 людей. Загалом в країні проведено 2 862 160 щеплень.

Які вакцини використали

  • Щеплено вакциною Covishield (AstraZeneca) – 487 187,
  • Щеплено вакциною Coronavac – 616 933,
  • Щеплено вакциною Cominarity (Pfizer-Biontech) – 574 870,
  • Щеплено вакциною AstraZeneca – 358 859,
  • Щеплено вакциною Janssen (Johnson & Johnson's) – 390.