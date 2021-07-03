Тим часом решта 57 440 вакцинованих отримали другу ін'єкцію. Це означає, що вони вже повністю завершили курс імунізації.
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Впродовж доби працювали 559 мобільних бригад, 1 410 пунктів щеплення та 26 центрів вакцинації.
Впродовж 2 липня українців вакцинували такими препаратами:
- Coronavac – 35 894,
- Cominarity (Pfizer-Biontech) – 42 615,
- AstraZeneca – 16 038.
Загальні темпи вакцинації в Україні
Від початку вакцинальної кампанії щеплення проти коронавірусу зробили 2 038 239 українців. 2 038 237 з них отримали першу дощу препарату.
Натомість повністю імунізовані та отримали 2 дози – 823 923 людей. Загалом в країні проведено 2 862 160 щеплень.
Які вакцини використали
- Щеплено вакциною Covishield (AstraZeneca) – 487 187,
- Щеплено вакциною Coronavac – 616 933,
- Щеплено вакциною Cominarity (Pfizer-Biontech) – 574 870,
- Щеплено вакциною AstraZeneca – 358 859,
- Щеплено вакциною Janssen (Johnson & Johnson's) – 390.