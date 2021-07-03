За добу проти COVID-19 щепили понад 90 тисяч українців: яких вакцин використали найбільше

За минулу добу, 2 липня, в Україні проти коронавірусу вакцинували 94 547 людей. 37 107 з них отримали першу дозу вакцини.

Тим часом решта 57 440 вакцинованих отримали другу ін'єкцію. Це означає, що вони вже повністю завершили курс імунізації.

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Впродовж доби працювали 559 мобільних бригад, 1 410 пунктів щеплення та 26 центрів вакцинації.

Впродовж 2 липня українців вакцинували такими препаратами:

Coronavac – 35 894,

Cominarity (Pfizer-Biontech) – 42 615,

AstraZeneca – 16 038.

Загальні темпи вакцинації в Україні

Від початку вакцинальної кампанії щеплення проти коронавірусу зробили 2 038 239 українців. 2 038 237 з них отримали першу дощу препарату.

Натомість повністю імунізовані та отримали 2 дози – 823 923 людей. Загалом в країні проведено 2 862 160 щеплень.

Які вакцини використали

Щеплено вакциною Covishield (AstraZeneca) – 487 187,

Щеплено вакциною Coronavac – 616 933,

Щеплено вакциною Cominarity (Pfizer-Biontech) – 574 870,

Щеплено вакциною AstraZeneca – 358 859,

Щеплено вакциною Janssen (Johnson & Johnson's) – 390.

Станом на 2 липня 2021 року до листа очікування вакцинації проти COVID-19 записалися 769 435 людей.