Решта 18 445 людей отримали завершальну, другу дозу препарату. Щеплення виконувались 566 мобільними бригадами та у 920 пунктах щеплення.
До теми 5 речей, які можуть захистити нас від COVID-19
Впродовж 15 червня українців вакцинували такими препаратами:
- Covishield (AstraZeneca) – 110,
- Coronavac – 21 805,
- Cominarity (Pfizer-Biontech) – 29 694,
- AstraZeneca – 15 492.
Загальні темпи вакцинації в Україні
Від початку вакцинальної кампанії в Україні проти коронавірусу вакцинували 1 700 711 людей. 1 700 709 з них отримали першу дозу вакцини. Натомість повністю імунізувались, отримавши 2 дози, 355 790 громадян.
Загалом в країні провели 2 056 499 щеплень.
Які вакцини використали
- Щеплено вакциною Covishield (AstraZeneca) – 487 173,
- Щеплено вакциною Coronavac – 443 525,
- Щеплено вакциною Cominarity (Pfizer-Biontech) – 413 224,
- Щеплено вакциною AstraZeneca – 356 399,
- Щеплено вакциною Janssen (Johnson & Johnson's) – 390.
Станом на 18 червня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 712 098 людей.