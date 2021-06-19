Решта 18 445 людей отримали завершальну, другу дозу препарату. Щеплення виконувались 566 мобільними бригадами та у 920 пунктах щеплення.

До теми 5 речей, які можуть захистити нас від COVID-19

Впродовж 15 червня українців вакцинували такими препаратами:

Covishield (AstraZeneca) – 110,

Coronavac – 21 805,

Cominarity (Pfizer-Biontech) – 29 694,

AstraZeneca – 15 492.

Загальні темпи вакцинації в Україні

Від початку вакцинальної кампанії в Україні проти коронавірусу вакцинували 1 700 711 людей. 1 700 709 з них отримали першу дозу вакцини. Натомість повністю імунізувались, отримавши 2 дози, 355 790 громадян.

Загалом в країні провели 2 056 499 щеплень.

Які вакцини використали

Щеплено вакциною Covishield (AstraZeneca) – 487 173,

Щеплено вакциною Coronavac – 443 525,

Щеплено вакциною Cominarity (Pfizer-Biontech) – 413 224,

Щеплено вакциною AstraZeneca – 356 399,

Щеплено вакциною Janssen (Johnson & Johnson's) – 390.

Станом на 18 червня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 712 098 людей.

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