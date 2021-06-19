За добу проти коронавірусу вакцинували понад 60 тисяч українців

За минулу добу, 18 червня, проти коронавірусу вакцинували 67 101 мешканця України. 48 656 людей отримали першу дозу вакцини.

Решта 18 445 людей отримали завершальну, другу дозу препарату. Щеплення виконувались 566 мобільними бригадами та у 920 пунктах щеплення.

До теми 5 речей, які можуть захистити нас від COVID-19

Впродовж 15 червня українців вакцинували такими препаратами:

Covishield (AstraZeneca) – 110,

Coronavac – 21 805,

Cominarity (Pfizer-Biontech) – 29 694,

AstraZeneca – 15 492.

Загальні темпи вакцинації в Україні

Від початку вакцинальної кампанії в Україні проти коронавірусу вакцинували 1 700 711 людей. 1 700 709 з них отримали першу дозу вакцини. Натомість повністю імунізувались, отримавши 2 дози, 355 790 громадян.

Загалом в країні провели 2 056 499 щеплень.

Які вакцини використали

Щеплено вакциною Covishield (AstraZeneca) – 487 173,

Щеплено вакциною Coronavac – 443 525,

Щеплено вакциною Cominarity (Pfizer-Biontech) – 413 224,

Щеплено вакциною AstraZeneca – 356 399,

Щеплено вакциною Janssen (Johnson & Johnson's) – 390.

Станом на 18 червня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 712 098 людей.