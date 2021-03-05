Станом на 5 березня в Україні зареєстровано 1 384 917 хворих на COVID-19. За добу відповідний діагноз встановили 7 235 людям. З них 577 дітям та 345 медикам.

Найбільше нових випадків зараження минулої доби зареєстрували у Києві (910), Вінницькій (816), Закарпатській (748), Івано-Франківській (737) та Житомирській (695) областях. До теми Новини про коронавірус 4 березня: британський штам в Україні, ефективність CoronaVac 83,5% Впродовж 4 березня до лікарень госпіталізували 3 355 пацієнтів з підтвердженим COVID-19 або підозрою на наявність хвороби. На жаль, ще 172 хворих померли внаслідок ускладнень, спричинених недугою. Натомість одужали 4 149 людей. Від початку пандемії в Україні: захворіли – 1 384 917 мешканців;

одужали – 1 191 022 пацієнти;

померли – 26 763 людини; Ситуація з тестуванням За минулу добу в Україні здійснили 83 756 тестів на коронавірус. Зокрема методом ПЛР – 40 393, методом ІФА – 16 127, а досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 27 236). Загалом станом на 5 березня в країні провели 7 062 386 ПЛР-тестувань. Новина доповнюється...