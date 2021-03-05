За добу в Україні 10 155 хворих на коронавірус
Станом на 5 березня в Україні зареєстровано 1 384 917 хворих на COVID-19. За добу відповідний діагноз встановили 7 235 людям. З них 577 дітям та 345 медикам.
Джерело:фейсбук Максима Степанова
Найбільше нових випадків зараження минулої доби зареєстрували у Києві (910), Вінницькій (816), Закарпатській (748), Івано-Франківській (737) та Житомирській (695) областях.
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Впродовж 4 березня до лікарень госпіталізували 3 355 пацієнтів з підтвердженим COVID-19 або підозрою на наявність хвороби.
На жаль, ще 172 хворих померли внаслідок ускладнень, спричинених недугою. Натомість одужали 4 149 людей.
Ситуація з тестуванням
За минулу добу в Україні здійснили 83 756 тестів на коронавірус. Зокрема методом ПЛР – 40 393, методом ІФА – 16 127, а досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 27 236).
Загалом станом на 5 березня в країні провели 7 062 386 ПЛР-тестувань.
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