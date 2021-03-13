За добу в Україні 13 276 людей захворіли на коронавірус
За минулу добу, 12 березня, в Україні виявили 13 276 нових випадків інфікування коронавірусною інфекцією. Зокрема, захворіли 710 дітей та 382 медпрацівники.
Джерело:Фейсбук-сторінка Максима Степанова
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1049), Житомирській (971), Вінницькій (933), Київській (913), Львівській (879) та Харківській (837) областях.
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Також за минулу добу госпіталізовано 3 967 осіб. 243 людини померли від ускладнень, викликаних коронавірусом, одужало – 4 897 пацієнтів.
За весь час пандемії в Україні
захворіло – 1 451 744 особи;
одужало - 1 219 773 особи;
летальних випадків – 28 158.
Ситуація з тестуванням
12 березня було здійснено 99 270 тестувань (зокрема методом ПЛР – 46 361, методом ІФА – 18 658, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 34 251). З початку пандемії проведено 7 328 468 ПЛР-тестувань.
Кількість захворювань на коронавірус в регіонах за 12 березня:
- м. Київ – 1 049 випадків;
- Вінницька область – 933 випадки;
- Волинська область – 261 випадок;
- Дніпропетровська область – 693 випадки;
- Донецька область – 464 випадки;
- Житомирська область – 971 випадок;
- Закарпатська - 625 випадків;
- Запорізька область – 345 випадків;
- Івано-Франківська область – 719 випадків;
- Київська область – 913 випадків;
- Кіровоградська область – 84 випадки;
- Луганська область – 91 випадок;
- Львівська область – 879 випадків;
- Миколаївська область – 378 випадків;
- Одеська область – 767 випадків;
- Полтавська область – 244 випадки;
- Рівненська область – 380 випадків;
- Сумська область – 275 випадків;
- Тернопільська область – 399 випадків;
- Харківська область – 837 випадків;
- Херсонська область – 84 випадки;
- Хмельницька область – 605 випадків;
- Черкаська область – 313 випадків;
- Чернівецька область – 625 випадків;
- Чернігівська область – 342 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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