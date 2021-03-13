За добу в Україні 13 276 людей захворіли на коронавірус

Джерело:Фейсбук-сторінка Максима Степанова
За минулу добу, 12 березня, в Україні виявили 13 276 нових випадків інфікування коронавірусною інфекцією. Зокрема, захворіли 710 дітей та 382 медпрацівники.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1049), Житомирській (971), Вінницькій (933), Київській (913), Львівській (879) та Харківській (837) областях.
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Також за минулу добу госпіталізовано 3 967 осіб. 243 людини померли від ускладнень, викликаних коронавірусом, одужало – 4 897 пацієнтів.
захворіло – 1 451 744 особи;
одужало - 1 219 773 особи;
летальних випадків – 28 158.
12 березня було здійснено 99 270 тестувань (зокрема методом ПЛР – 46 361, методом ІФА – 18 658, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 34 251). З початку пандемії проведено 7 328 468 ПЛР-тестувань.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Як записатись на вакцинацію проти коронавірусу в Україні / Інфографіка 24 канал