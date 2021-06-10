Крім цього, за добу госпіталізували 741 людину. Одужали 6513 осіб, а померли – 97.

Актуально Центри масової вакцинації в Україні: у яких містах працюватимуть на наступних вихідних

За добу протестували:

  • методом ПЛР – 28 997 осіб,
  • методом ІФА – 10 741 особу,
  • експрес-тестами – 19 683 особи.

Добовий приріст захворюваності у регіонах

Найбільше випадків зареєстрували у Києві, Харківській, Львівській, Дніпропетровській та Київській областях.

  • Київ – 216 випадків;
  • Вінницька область – 54 випадки;
  • Волинська область – 63 випадків;
  • Дніпропетровська область – 119 випадків;
  • Донецька область – 63 випадки;
  • Житомирська область – 68 випадків;
  • Закарпатська область – 26 випадків;
  • Запорізька область – 33 випадки;
  • Івано-Франківська область – 44 випадків;
  • Київська область – 102 випадків;
  • Кіровоградська область – 17 випадків;
  • Луганська область – 27 випадки;
  • Львівська область – 128 випадків;
  • Миколаївська область – 53 випадків;
  • Одеська область – 63 випадків;
  • Полтавська область – 75 випадків;
  • Рівненська область – 88 випадків;
  • Сумська область – 63 випадків;
  • Тернопільська область – 42 випадків;
  • Харківська область – 128 випадків;
  • Херсонська область – 67 випадків;
  • Хмельницька область – 593 випадки;
  • Черкаська область – 70 випадків;
  • Чернівецька область – 27 випадки;
  • Чернігівська область – 90 випадків.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Статистика за весь час пандемії в Україні