За добу в Україні 1785 людей захворіли на коронавірус

За добу, 9 червня в Україні зафіксували 1 785 нових випадків захворювання на COVID-19. Серед нових хворих – 77 дітей та 73 медиків.
Крім цього, за добу госпіталізували 741 людину. Одужали 6513 осіб, а померли – 97.
Актуально Центри масової вакцинації в Україні: у яких містах працюватимуть на наступних вихідних
За добу протестували:
- методом ПЛР – 28 997 осіб,
- методом ІФА – 10 741 особу,
- експрес-тестами – 19 683 особи.
Добовий приріст захворюваності у регіонах
Найбільше випадків зареєстрували у Києві, Харківській, Львівській, Дніпропетровській та Київській областях.
- Київ – 216 випадків;
- Вінницька область – 54 випадки;
- Волинська область – 63 випадків;
- Дніпропетровська область – 119 випадків;
- Донецька область – 63 випадки;
- Житомирська область – 68 випадків;
- Закарпатська область – 26 випадків;
- Запорізька область – 33 випадки;
- Івано-Франківська область – 44 випадків;
- Київська область – 102 випадків;
- Кіровоградська область – 17 випадків;
- Луганська область – 27 випадки;
- Львівська область – 128 випадків;
- Миколаївська область – 53 випадків;
- Одеська область – 63 випадків;
- Полтавська область – 75 випадків;
- Рівненська область – 88 випадків;
- Сумська область – 63 випадків;
- Тернопільська область – 42 випадків;
- Харківська область – 128 випадків;
- Херсонська область – 67 випадків;
- Хмельницька область – 593 випадки;
- Черкаська область – 70 випадків;
- Чернівецька область – 27 випадки;
- Чернігівська область – 90 випадків.
*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Статистика за весь час пандемії в Україні
- захворіло – 2 219 824 особи;
- одужало – 2 115 197 осіб;
- летальних випадків – 51 507;
- проведено ПЛР-тестувань – 10 434 57