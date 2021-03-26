Протягом минулої доби, 25 березня, в Україні щеплення проти коронавірусу отримали 18 738 українців.

За минулу добу в Україні вакциновано 1 дозою – 18738 людей, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 0 осіб.

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Всього з початку кампанії з вакцинації щеплено 174 325 українців, з них отримали 1 дозу – 174 324 людини, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 1 особа

За 25 березня 2021 року було зроблено на 177 щеплень більше, ніж за попередню добу. Вакцинацію здійснювали силами 168 мобільних бригад з імунізації та 483 пунктів щеплення.

Найбільшу кількість щеплень за 25 березня 2021 року було проведено у Києві – 1850 щеплень, а за весь період вакцинальної кампанії – у Дніпропетровській області – 12169 щеплень.

Розподіл проведених щеплень за регіонами за 25 березня:



Вакцинація в Україні / Дані станом на 25 березня / МОЗ

Нагадаємо, вчора, 25 березня, в Україну прибула перша партія вакцини проти коронавірусу від виробника Sinovac у розмір 200 тисяч доз з Китаю. Загалом у Sinovac Україна замовила 2 мільйони доз цієї вакцини.



План вакцинації українців / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу