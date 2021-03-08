Станом на 8 березня в Україні зафіксували 1 406 800 випадків зараження коронавірусною інфекцією SARS-CoV-2. За минулу добу в країні зареєстрували 5 572 нових хворих, з них 309 дітей та 123 медпрацівники.

Впродовж минулої доби до лікарень госпіталізували 2 136 пацієнтів з коронавірусом або підозрою на наявність захворювання.

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За цей самий період від недуги померло 106 людей. Загальна кількість смертей внаслідок хвороби зросла до 27 128.

Натомість виписали ще 1 734 людини. Загалом від початку пандемії одужали 1 198 254 пацієнти.

Ситуація з тестуванням

Традиційно в Україні на вихідні тестують меншу кількість зразків. Впродовж 7 березня методом ПЛР було досліджено 15 115 зразків людей з підозрою на коронавірус. Ще 2 011 тестів було зроблено методом ІФА, а ще 6 101 – експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2.

Загалом від початку 2020 року в Україні провели 7 141 341 ПЛР-тестування.

Добовий приріст захворюваності в регіонах

Найбільше нових хворих за попередню добу виявили у Вінницькій (578), Житомирській (570), Івано-Франківській (508), Львівській (507) та Чернівецькій (447) областях.

Кількість нових хворих в усіх регіонах:

Київ – 286 випадків;

Вінницька область – 578 випадків;

Волинська область – 83 випадки;

Дніпропетровська область – 212 випадків;

Донецька область – 92 випадки;

Житомирська область – 570 випадків;

Закарпатська область – 307 випадків;

Запорізька область – 58 випадків;

Івано-Франківська область – 508 випадків;

Київська область – 351 випадок;

Кіровоградська область – 4 випадки;

Луганська область – 10 випадків;

Львівська область – 507 випадків;

Миколаївська область – 220 випадків;

Одеська область – 298 випадків;

Полтавська область – 94 випадки;

Рівненська область – 62 випадки;

Сумська область – 139 випадків;

Тернопільська область – 236 випадків;

Харківська область – 184 випадки;

Херсонська область – 34 випадки;

Хмельницька область – 166 випадків;

Черкаська область – 86 випадків;

Чернівецька область – 447 випадків;

Чернігівська область – 40 випадків.

*У статистиці відсутні дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя.



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