За добу в Україні 5 572 нових випадки коронавірусу

Джерело:фейсбук Максима Степанова
Станом на 8 березня в Україні зафіксували 1 406 800 випадків зараження коронавірусною інфекцією SARS-CoV-2. За минулу добу в країні зареєстрували 5 572 нових хворих, з них 309 дітей та 123 медпрацівники.
Впродовж минулої доби до лікарень госпіталізували 2 136 пацієнтів з коронавірусом або підозрою на наявність захворювання.
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За цей самий період від недуги померло 106 людей. Загальна кількість смертей внаслідок хвороби зросла до 27 128.
Натомість виписали ще 1 734 людини. Загалом від початку пандемії одужали 1 198 254 пацієнти.
Традиційно в Україні на вихідні тестують меншу кількість зразків. Впродовж 7 березня методом ПЛР було досліджено 15 115 зразків людей з підозрою на коронавірус. Ще 2 011 тестів було зроблено методом ІФА, а ще 6 101 – експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2.
Загалом від початку 2020 року в Україні провели 7 141 341 ПЛР-тестування.
Найбільше нових хворих за попередню добу виявили у Вінницькій (578), Житомирській (570), Івано-Франківській (508), Львівській (507) та Чернівецькій (447) областях.
*У статистиці відсутні дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя.
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