За добу в Україні 5 850 нових хворих на COVID-19 та понад 3 тисячі госпіталізованих
Станом на 24 лютого в Україні зафіксували 1 317 694 випадки зараження коронавірусом. Серед 5 850 нових пацієнтів – 316 дітей та 271 медпрацівник.
Джерело:фейсбук Максима Степанова
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що за минулу добу до лікарень госпіталізували 3 049 людей з підтвердженим коронавірусом або наявними ознаками хвороби.
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За цей самий період в Україні померли ще 152 пацієнти з COVID-19, тож загальна кількість померлих від хвороби в країні зросла до 25 461.
Натомість одужали від початку пандемії 1 155 422 хворих. За минулу добу виписали 3 645 пацієнтів.
Ситуація з тестуванням
Впродовж 23 лютого в Україні провели 79 538 тестів на коронавірус. З них:
- методом ПЛР – 34 351,
- методом ІФА – 15 548,
- експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 29 639.
Загалом станом на 24 лютого в країні здійснили 6 772 495 ПЛР-тестувань.
Коронавірус в регіонах України: добовий приріст
За минулу добу найбільше нових хворих зафіксували у Вінницькій (601), Івано-Франківській (600), Чернівецькій (524), Закарпатській (389) областях, а також у Києві (547).
Кількість нових хворих в регіонах:
- Київ – 547 випадків;
- Вінницька область – 601 випадок;
- Волинська область – 140 випадків;
- Дніпропетровська область – 227 випадків;
- Донецька область – 126 випадків;
- Житомирська область – 164 випадки;
- Закарпатська область – 389 випадків;
- Запорізька область – 156 випадків;
- Івано-Франківська область – 600 випадків;
- Київська область – 275 випадків;
- Кіровоградська область – 58 випадків;
- Луганська область – 51 випадок;
- Львівська область – 287 випадків;
- Миколаївська область – 204 випадки;
- Одеська область – 215 випадків;
- Полтавська область – 92 випадки;
- Рівненська область – 145 випадків;
- Сумська область – 136 випадків;
- Тернопільська область – 174 випадки;
- Харківська область – 361 випадок;
- Херсонська область – 28 випадків;
- Хмельницька область – 235 випадків;
- Черкаська область – 74 випадки;
- Чернівецька область – 524 випадки;
- Чернігівська область – 41 випадок.
*У статистиці відсутні дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя.
Що передбачає адаптивний карантин / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу
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