За добу в Україні 5 850 нових хворих на COVID-19 та понад 3 тисячі госпіталізованих

Джерело:фейсбук Максима Степанова
Станом на 24 лютого в Україні зафіксували 1 317 694 випадки зараження коронавірусом. Серед 5 850 нових пацієнтів – 316 дітей та 271 медпрацівник.
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що за минулу добу до лікарень госпіталізували 3 049 людей з підтвердженим коронавірусом або наявними ознаками хвороби.
До теми Новини про коронавірус 23 лютого: COVID-вакцина вже в Україні, на Буковині посилили карантин
За цей самий період в Україні померли ще 152 пацієнти з COVID-19, тож загальна кількість померлих від хвороби в країні зросла до 25 461.
Натомість одужали від початку пандемії 1 155 422 хворих. За минулу добу виписали 3 645 пацієнтів.
Впродовж 23 лютого в Україні провели 79 538 тестів на коронавірус. З них:
Загалом станом на 24 лютого в країні здійснили 6 772 495 ПЛР-тестувань.
Коронавірус в регіонах України: добовий приріст
За минулу добу найбільше нових хворих зафіксували у Вінницькій (601), Івано-Франківській (600), Чернівецькій (524), Закарпатській (389) областях, а також у Києві (547).
Кількість нових хворих в регіонах:
*У статистиці відсутні дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя.
Від нині, 24 лютого, в Україні почав діяти адаптивний карантин. Країна знову ділиться на зелену, жовту, помаранчеву та червону зони.
Карантин триватиме щонайменше до 30 квітня.
Що передбачає адаптивний карантин / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу