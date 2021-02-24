За добу в Україні 5 850 нових хворих на COVID-19 та понад 3 тисячі госпіталізованих

Станом на 24 лютого в Україні зафіксували 1 317 694 випадки зараження коронавірусом. Серед 5 850 нових пацієнтів – 316 дітей та 271 медпрацівник.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що за минулу добу до лікарень госпіталізували 3 049 людей з підтвердженим коронавірусом або наявними ознаками хвороби.

До теми Новини про коронавірус 23 лютого: COVID-вакцина вже в Україні, на Буковині посилили карантин

За цей самий період в Україні померли ще 152 пацієнти з COVID-19, тож загальна кількість померлих від хвороби в країні зросла до 25 461.

Натомість одужали від початку пандемії 1 155 422 хворих. За минулу добу виписали 3 645 пацієнтів.

Ситуація з тестуванням

Впродовж 23 лютого в Україні провели 79 538 тестів на коронавірус. З них:

методом ПЛР – 34 351,

методом ІФА – 15 548,

експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 29 639.

Загалом станом на 24 лютого в країні здійснили 6 772 495 ПЛР-тестувань.

Коронавірус в регіонах України: добовий приріст

За минулу добу найбільше нових хворих зафіксували у Вінницькій (601), Івано-Франківській (600), Чернівецькій (524), Закарпатській (389) областях, а також у Києві (547).

Кількість нових хворих в регіонах:

Київ – 547 випадків;

Вінницька область – 601 випадок;

Волинська область – 140 випадків;

Дніпропетровська область – 227 випадків;

Донецька область – 126 випадків;

Житомирська область – 164 випадки;

Закарпатська область – 389 випадків;

Запорізька область – 156 випадків;

Івано-Франківська область – 600 випадків;

Київська область – 275 випадків;

Кіровоградська область – 58 випадків;

Луганська область – 51 випадок;

Львівська область – 287 випадків;

Миколаївська область – 204 випадки;

Одеська область – 215 випадків;

Полтавська область – 92 випадки;

Рівненська область – 145 випадків;

Сумська область – 136 випадків;

Тернопільська область – 174 випадки;

Харківська область – 361 випадок;

Херсонська область – 28 випадків;

Хмельницька область – 235 випадків;

Черкаська область – 74 випадки;

Чернівецька область – 524 випадки;

Чернігівська область – 41 випадок.

*У статистиці відсутні дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя.

Від нині, 24 лютого, в Україні почав діяти адаптивний карантин. Країна знову ділиться на зелену, жовту, помаранчеву та червону зони.

Карантин триватиме щонайменше до 30 квітня.



Що передбачає адаптивний карантин / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу