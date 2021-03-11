За добу в Україні через COVID-19 госпіталізували понад 4 тисячі людей
Станом на 11 березня в Україні виявили 1 425 522 випадків зараження коронавірусом COVID-19. За минулу добу в країні зафіксували 9 084 нових хворих, з них 442 дитини та 348 медпрацівників.
Джерело:фейсбук Максима Степанова
Найбільше нових хворих на COVID-19 зареєстрували у Києві (853), а також Вінницькій (659), Львівській (600), Одеській (588) та Чернівецькій (587) областях.
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Впродовж минулої доби, 10 березня, до лікарень госпіталізували 4 250 пацієнтів з коронавірусом або наявними ознаками інфекції.
За цей самий період 262 пацієнти померли, внаслідок чого загальна кількість смертей внаслідок хвороби зросла до 27 685.
Натомість виписали ще 5 330 людей. Від початку пандемії коронавірус подолали 1 210 246 інфікованих.
Ситуація з тестуванням
За минулу добу в Україні зробили 47 365 досліджень методом ПЛР. Також зробили 18 615 тестів методом ІФА, а ще 40 484 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2.
Загалом від початку пандемії в Україні провели 7 235 711 ПЛР-тестувань.
Добовий приріст захворюваності в регіонах
- Київ – 853 випадки;
- Вінницька область – 659 випадків;
- Волинська область – 171 випадок;
- Дніпропетровська область – 339 випадків;
- Донецька область – 276 випадків;
- Житомирська область – 384 випадки;
- Закарпатська область – 463 випадки;
- Запорізька область – 249 випадків;
- Івано-Франківська область – 533 випадки;
- Київська область – 510 випадків;
- Кіровоградська область – 68 випадків;
- Луганська область – 67 випадків;
- Львівська область – 600 випадків;
- Миколаївська область – 143 випадки;
- Одеська область – 588 випадків;
- Полтавська область – 358 випадків;
- Рівненська область – 267 випадків;
- Сумська область – 185 випадків;
- Тернопільська область – 355 випадків;
- Харківська область – 558 випадків;
- Херсонська область – 44 випадки;
- Хмельницька область – 507 випадків;
- Черкаська область – 254 випадки;
- Чернівецька область – 587 випадків;
- Чернігівська область – 66 випадків.
*У статистиці відсутні дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя.
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