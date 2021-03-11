За добу в Україні через COVID-19 госпіталізували понад 4 тисячі людей

Станом на 11 березня в Україні виявили 1 425 522 випадків зараження коронавірусом COVID-19. За минулу добу в країні зафіксували 9 084 нових хворих, з них 442 дитини та 348 медпрацівників.

Найбільше нових хворих на COVID-19 зареєстрували у Києві (853), а також Вінницькій (659), Львівській (600), Одеській (588) та Чернівецькій (587) областях.

До теми Новини про коронавірус 10 березня: спалах на Закарпатті, нові дослідження

Впродовж минулої доби, 10 березня, до лікарень госпіталізували 4 250 пацієнтів з коронавірусом або наявними ознаками інфекції.

За цей самий період 262 пацієнти померли, внаслідок чого загальна кількість смертей внаслідок хвороби зросла до 27 685.

Натомість виписали ще 5 330 людей. Від початку пандемії коронавірус подолали 1 210 246 інфікованих.

Ситуація з тестуванням

За минулу добу в Україні зробили 47 365 досліджень методом ПЛР. Також зробили 18 615 тестів методом ІФА, а ще 40 484 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2.

Загалом від початку пандемії в Україні провели 7 235 711 ПЛР-тестувань.

Добовий приріст захворюваності в регіонах

Київ – 853 випадки;

Вінницька область – 659 випадків;

Волинська область – 171 випадок;

Дніпропетровська область – 339 випадків;

Донецька область – 276 випадків;

Житомирська область – 384 випадки;

Закарпатська область – 463 випадки;

Запорізька область – 249 випадків;

Івано-Франківська область – 533 випадки;

Київська область – 510 випадків;

Кіровоградська область – 68 випадків;

Луганська область – 67 випадків;

Львівська область – 600 випадків;

Миколаївська область – 143 випадки;

Одеська область – 588 випадків;

Полтавська область – 358 випадків;

Рівненська область – 267 випадків;

Сумська область – 185 випадків;

Тернопільська область – 355 випадків;

Харківська область – 558 випадків;

Херсонська область – 44 випадки;

Хмельницька область – 507 випадків;

Черкаська область – 254 випадки;

Чернівецька область – 587 випадків;

Чернігівська область – 66 випадків.

*У статистиці відсутні дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя.

У МОЗ нагадали 3 прості, але ефективні способи профілактики коронавірусу – дотримання дистанції, носіння маски та гігієна рук.



Як записатись на вакцинацію проти коронавірусу в Україні / Інфографіка 24 канал