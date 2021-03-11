За добу в Україні через COVID-19 госпіталізували понад 4 тисячі людей

Джерело:фейсбук Максима Степанова
Станом на 11 березня в Україні виявили 1 425 522 випадків зараження коронавірусом COVID-19. За минулу добу в країні зафіксували 9 084 нових хворих, з них 442 дитини та 348 медпрацівників.
Найбільше нових хворих на COVID-19 зареєстрували у Києві (853), а також Вінницькій (659), Львівській (600), Одеській (588) та Чернівецькій (587) областях.
До теми Новини про коронавірус 10 березня: спалах на Закарпатті, нові дослідження
Впродовж минулої доби, 10 березня, до лікарень госпіталізували 4 250 пацієнтів з коронавірусом або наявними ознаками інфекції.
За цей самий період 262 пацієнти померли, внаслідок чого загальна кількість смертей внаслідок хвороби зросла до 27 685.
Натомість виписали ще 5 330 людей. Від початку пандемії коронавірус подолали 1 210 246 інфікованих.
За минулу добу в Україні зробили 47 365 досліджень методом ПЛР. Також зробили 18 615 тестів методом ІФА, а ще 40 484 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2.
Загалом від початку пандемії в Україні провели 7 235 711 ПЛР-тестувань.
*У статистиці відсутні дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя.
У МОЗ нагадали 3 прості, але ефективні способи профілактики коронавірусу – дотримання дистанції, носіння маски та гігієна рук.
Як записатись на вакцинацію проти коронавірусу в Україні / Інфографіка 24 канал