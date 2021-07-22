Ситуація з коронавірусом в Україні

Від ускладнень коронавірусу помер 21 пацієнт. Найбільше хворих знову зареєстрували в столиці.

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За той самий період госпіталізації потребували 402 особи. Вдалося побороти недугу 501 людині. За добу протестовано: методом ПЛР – 20 724 особи;

методом ІФА – 7 749 осіб;

експрес-тестами – 14 794 особи.

Всього від початку пандемії в Україні провели 11 221 402 ПЛР-тестувань.

За весь час пандемії в Україні Від початку пандемії коронавірусу захворіло – 2 246 656 осіб. Із них одужали – 2 183 003 людини. Летальних випадків – 52 790. Кількість захворювань в регіонах за добу: м. Київ – 232 випадки;

Вінницька область – 12 випадків;

Волинська область – 6 випадків;

Дніпропетровська область – 27 випадків;

Донецька область – 39 випадків;

Житомирська область – 10 випадків;

Закарпатська область – 10 випадків;

Запорізька область – 31 випадок;

Івано-Франківська область – 8 випадків;

Київська область – 13 випадків;

Кіровоградська область – 4 випадки;

Луганська область – 28 випадків;

Львівська область – 24 випадки;

Миколаївська область – 14 випадків;

Одеська область – 59 випадків;

Полтавська область – 10 випадків;

Рівненська область – 4 випадки;

Сумська область – 17 випадків;

Тернопільська область – 9 випадків;

Харківська область – 41 випадок;

Херсонська область – 26 випадків;

Хмельницька область – 14 випадків;

Черкаська область – 12 випадків;

Чернівецька область – 4 випадки;

Чернігівська область – 1 випадок.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.