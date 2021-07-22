Ситуація з коронавірусом в Україні
Від ускладнень коронавірусу помер 21 пацієнт. Найбільше хворих знову зареєстрували в столиці.
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За той самий період госпіталізації потребували 402 особи. Вдалося побороти недугу 501 людині.
За добу протестовано:
- методом ПЛР – 20 724 особи;
- методом ІФА – 7 749 осіб;
- експрес-тестами – 14 794 особи.
Всього від початку пандемії в Україні провели 11 221 402 ПЛР-тестувань.