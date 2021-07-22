За добу в Україні на COVID-19 захворіли понад 700 людей: цифри ростуть
22 липня 2021 , 08:13Читать новость на русском
Джерело:МОЗ
За добу 21 липня в Україні захворіли на коронавірус ще 726 людей. Серед них – 37 дітей та 18 медпрацівників.
Ситуація з коронавірусом в Україні
Від ускладнень коронавірусу помер 21 пацієнт. Найбільше хворих знову зареєстрували в столиці.
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За той самий період госпіталізації потребували 402 особи. Вдалося побороти недугу 501 людині.
За добу протестовано:
- методом ПЛР – 20 724 особи;
- методом ІФА – 7 749 осіб;
- експрес-тестами – 14 794 особи.
Всього від початку пандемії в Україні провели 11 221 402 ПЛР-тестувань.
За весь час пандемії в Україні
Від початку пандемії коронавірусу захворіло – 2 246 656 осіб. Із них одужали – 2 183 003 людини. Летальних випадків – 52 790.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- м. Київ – 232 випадки;
- Вінницька область – 12 випадків;
- Волинська область – 6 випадків;
- Дніпропетровська область – 27 випадків;
- Донецька область – 39 випадків;
- Житомирська область – 10 випадків;
- Закарпатська область – 10 випадків;
- Запорізька область – 31 випадок;
- Івано-Франківська область – 8 випадків;
- Київська область – 13 випадків;
- Кіровоградська область – 4 випадки;
- Луганська область – 28 випадків;
- Львівська область – 24 випадки;
- Миколаївська область – 14 випадків;
- Одеська область – 59 випадків;
- Полтавська область – 10 випадків;
- Рівненська область – 4 випадки;
- Сумська область – 17 випадків;
- Тернопільська область – 9 випадків;
- Харківська область – 41 випадок;
- Херсонська область – 26 випадків;
- Хмельницька область – 14 випадків;
- Черкаська область – 12 випадків;
- Чернівецька область – 4 випадки;
- Чернігівська область – 1 випадок.
*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.