За добу в Україні на COVID-19 захворіли понад 700 людей: цифри ростуть

22 липня 2021 , 08:13
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Джерело:

МОЗ

За добу 21 липня в Україні захворіли на коронавірус ще 726 людей. Серед них – 37 дітей та 18 медпрацівників.

Ситуація з коронавірусом в Україні

Від ускладнень коронавірусу помер 21 пацієнт. Найбільше хворих знову зареєстрували в столиці.

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За той самий період госпіталізації потребували 402 особи. Вдалося побороти недугу 501 людині.

За добу протестовано:

  • методом ПЛР – 20 724 особи;
  • методом ІФА – 7 749 осіб;
  • експрес-тестами – 14 794 особи.

Всього від початку пандемії в Україні провели 11 221 402 ПЛР-тестувань.

За весь час пандемії в Україні

Від початку пандемії коронавірусу захворіло – 2 246 656 осіб. Із них одужали – 2 183 003 людини. Летальних випадків – 52 790.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

  • м. Київ – 232 випадки;
  • Вінницька область – 12 випадків;
  • Волинська область – 6 випадків;
  • Дніпропетровська область – 27 випадків;
  • Донецька область – 39 випадків;
  • Житомирська область – 10 випадків;
  • Закарпатська область – 10 випадків;
  • Запорізька область – 31 випадок;
  • Івано-Франківська область – 8 випадків;
  • Київська область – 13 випадків;
  • Кіровоградська область – 4 випадки;
  • Луганська область – 28 випадків;
  • Львівська область – 24 випадки;
  • Миколаївська область – 14 випадків;
  • Одеська область – 59 випадків;
  • Полтавська область – 10 випадків;
  • Рівненська область – 4 випадки;
  • Сумська область – 17 випадків;
  • Тернопільська область – 9 випадків;
  • Харківська область – 41 випадок;
  • Херсонська область – 26 випадків;
  • Хмельницька область – 14 випадків;
  • Черкаська область – 12 випадків;
  • Чернівецька область – 4 випадки;
  • Чернігівська область – 1 випадок.
    *Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.


Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

Автор: Аліна Оліховська