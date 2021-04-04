За добу в Україні госпіталізували понад 5 тисяч людей з COVID-19: скільки хворих виявили
Станом на 4 квітня в Україні зафіксували 1 745 709 випадків зараження коронавірусом. За минулу добу хворобу діагностували у 13 738 людей. Такий різкий спад пояснюється зменшенням кількості тестувань.
Джерело:фейсбук Максима Степанова
Серед нових хворих 504 дитини та 216 медпрацівників. Найбільше нових інфікованих виявили у Харківській (1 388) області.
До теми Новини про коронавірус 3 квітня: рекорд інфікованих, "Супутник" не вберіг президента Аргентини
Впродовж 3 квітня до лікарень госпіталізували 5 545 людей з підтвердженим COVID-19 або з наявними ознаками хвороби.
За цей самий період від недуги померли 258 пацієнтів. Тож загальна кількість летальних випадків через COVID-19 в Україні зросла до 34 333.
Натомість виписали 4 657 людей. Загалом станом на 4 квітня від хвороби одужали вже 1 347 193 мешканців країни.
Новина доповнюється...
Поділитися новиною