За добу в Україні госпіталізували понад 5 тисяч людей з COVID-19: скільки хворих виявили

Станом на 4 квітня в Україні зафіксували 1 745 709 випадків зараження коронавірусом. За минулу добу хворобу діагностували у 13 738 людей. Такий різкий спад пояснюється зменшенням кількості тестувань.

Серед нових хворих 504 дитини та 216 медпрацівників. Найбільше нових інфікованих виявили у Харківській (1 388) області.

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Впродовж 3 квітня до лікарень госпіталізували 5 545 людей з підтвердженим COVID-19 або з наявними ознаками хвороби.

За цей самий період від недуги померли 258 пацієнтів. Тож загальна кількість летальних випадків через COVID-19 в Україні зросла до 34 333.

Натомість виписали 4 657 людей. Загалом станом на 4 квітня від хвороби одужали вже 1 347 193 мешканців країни.

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