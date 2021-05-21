Найбільше нових хворих зафіксували у Києві (453), Донецькій (408), Дніпропетровській (405), Запорізькій (354), та Київській (348) областях. До лікарень госпіталізували ще 1 785 людей.

Днем раніше Новини про коронавірус 20 травня: Ляшко про вакцинацію українців, нові дослідження

Смертність від недуги залишається високою – за добу в Україні зафіксували 202 летальних випадків. Натомість одужало 12 845 хворих.

Від учора на коронавірус протестували 62 577 людей:

  • методом ПЛР – 26 154,
  • методом ІФА – 11 454,
  • експрес-тестами – 24 969.
Загалом за весь час пандемії в Україні провели 9 970 045 ПЛР-тестувань на наявність коронавірусу SARS-CoV-2.
 

Від початку пандемії в Україні

  • Виявили – 2 175 382 хворих;
  • Одужали – 1 929 039 людей;
  • Померли – 49 101 пацієнт;

Добовий приріст хворих в регіонах

  • Київ – 453 випадки;
  • Вінницька область – 134 випадки;
  • Волинська область – 170 випадків;
  • Дніпропетровська область – 405 випадків;
  • Донецька область – 408 випадків;
  • Житомирська область – 117 випадків;
  • Закарпатська область – 47 випадків;
  • Запорізька область – 354 випадки;
  • Івано-Франківська область – 85 випадків;
  • Київська область – 348 випадків;
  • Кіровоградська область – 66 випадків;
  • Луганська область – 56 випадків;
  • Львівська область – 269 випадків;
  • Миколаївська область – 214 випадків;
  • Одеська область – 201 випадок;
  • Полтавська область – 183 випадки;
  • Рівненська область – 236 випадків;
  • Сумська область – 191 випадок;
  • Тернопільська область – 122 випадки;
  • Харківська область – 299 випадків;
  • Херсонська область – 154 випадки;
  • Хмельницька область – 121 випадок;
  • Черкаська область – 139 випадків;
  • Чернівецька область – 77 випадків;
  • Чернігівська область – 135 випадків.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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