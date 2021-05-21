За добу в Україні померли більш ніж 200 хворих на COVID-19

Станом на 21 травня в Україні зареєстровано понад 2,1 мільйона випадків зараження коронавірусом. За минулу добу виявили 4 984 нових хворих, серед них 278 дітей та 97 медпрацівників.
Найбільше нових хворих зафіксували у Києві (453), Донецькій (408), Дніпропетровській (405), Запорізькій (354), та Київській (348) областях. До лікарень госпіталізували ще 1 785 людей.
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Смертність від недуги залишається високою – за добу в Україні зафіксували 202 летальних випадків. Натомість одужало 12 845 хворих.
Від учора на коронавірус протестували 62 577 людей:
- методом ПЛР – 26 154,
- методом ІФА – 11 454,
- експрес-тестами – 24 969.
Від початку пандемії в Україні
- Виявили – 2 175 382 хворих;
- Одужали – 1 929 039 людей;
- Померли – 49 101 пацієнт;
Добовий приріст хворих в регіонах
- Київ – 453 випадки;
- Вінницька область – 134 випадки;
- Волинська область – 170 випадків;
- Дніпропетровська область – 405 випадків;
- Донецька область – 408 випадків;
- Житомирська область – 117 випадків;
- Закарпатська область – 47 випадків;
- Запорізька область – 354 випадки;
- Івано-Франківська область – 85 випадків;
- Київська область – 348 випадків;
- Кіровоградська область – 66 випадків;
- Луганська область – 56 випадків;
- Львівська область – 269 випадків;
- Миколаївська область – 214 випадків;
- Одеська область – 201 випадок;
- Полтавська область – 183 випадки;
- Рівненська область – 236 випадків;
- Сумська область – 191 випадок;
- Тернопільська область – 122 випадки;
- Харківська область – 299 випадків;
- Херсонська область – 154 випадки;
- Хмельницька область – 121 випадок;
- Черкаська область – 139 випадків;
- Чернівецька область – 77 випадків;
- Чернігівська область – 135 випадків.
*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу