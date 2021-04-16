За минулу добу в Україні виявили ще 17 479 хворих на коронавірус SARS-CoV-2. Загалом станом на 16 квітня в країні зареєстровано 1 921 244 пацієнти з COVID-19.

Найбільше нових випадків інфікування зафіксували у Києві (1 609). А також у Харківській (1 377), Львівській (1 365), Дніпропетровській (1332) та Одеській (1 315) областях.

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Відомо, що серед нових 17 479 пацієнтів – 709 дітей та 378 медпрацівників. Особливо невтішними залишаються показники госпіталізацій та смертей. Впродовж минулої доби, 15 квітня, до лікарень потрапили 4 348 пацієнтів з COVID-19 або підозрою на хворобу. З життя пішли ще 438 хворих.

Натомість виписали 12 054 людини. Ці пацієнти або одужали, або закінчили самоізоляцію внаслідок легкого або безсимптомного перебігу COVID-19.

Нинішня статистика базується на тестуваннях, проведених попередньої доби. 15 квітня в Україні провели 47 421 дослідження методом ПЛР. Окрім цього, в лабораторіях здійснили 19 030 досліджень методом ІФА. За цей самий період медики застосували 43 133 експрес-тести на антиген до SARS-CoV-2.

Від початку пандемії в Україні: виявили – 1 921 244 інфікованих;

одужало – 1 465 820 хворих;

померло – 39 096 пацієнтів;

проведено ПЛР-тестувань – 8 869 518.

Темпи вакцинальної кампанії

Впродовж 15 квітня в Україні зробили 13 520 щеплень проти COVID-19. Загалом від початку вакцинальної кампанії щепили 432 817 людей. З них 432 815 отримали 1 дозу. Натомість закінчили вакцинацію (тобто отримали 2 дози) – 5 людей. З них двоє отримали 1 дозу закордоном.

Станом на 15 квітня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 458 153 людини.

Кількість нових хворих та вакцинованих в регіонах:

Київ – 1 609 випадків зараження/ 1 770 щеплень;

Вінницька область – 404 випадки зараження/ 225 щеплень;

Волинська область – 426 випадків зараження/ 688 щеплень;

Дніпропетровська область – 1 332 випадки зараження/ 385 щеплень;

Донецька область – 686 випадків зараження/ 460 щеплень;

Житомирська область – 530 випадків зараження/ 678 щеплень;

Закарпатська – 162 випадки зараження/ 420 щеплень;

Запорізька область – 787 випадків зараження/ 558 щеплень;

Івано-Франківська область – 150 випадків зараження/ 497 щеплень;

Київська область – 926 випадків зараження/ 97 щеплень;

Кіровоградська область – 182 випадки зараження/ 300 щеплень;

Луганська область – 290 випадків зараження/ 200 щеплень;

Львівська область – 1 365 випадків зараження/ 2 650 щеплень;

Миколаївська область – 400 випадків зараження/ 237 щеплень;

Одеська область – 1 315 випадків зараження/ 893 щеплення;

Полтавська область – 688 випадків зараження/ 352 щеплення;

Рівненська область – 554 випадки зараження/ 470 щеплень;

Сумська область – 723 випадки зараження/ 250 щеплень;

Тернопільська область – 460 випадків зараження/ 487 щеплень;

Харківська область – 1 377 випадків зараження/ 230 щеплень;

Херсонська область – 316 випадків зараження/ 280 щеплень;

Хмельницька область – 892 випадки зараження/ 680 щеплень;

Черкаська область – 953 випадки зараження/ 165 щеплень;

Чернівецька область – 276 випадків зараження/ 310 щеплень;

Чернігівська область – 676 випадків зараження/ 238 щеплень.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Все, що треба знати про профілактику коронавірусу / Інфографіка 24 каналу