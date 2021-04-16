За добу в Україні понад 17 тисяч нових COVID-хворих: смертність залишається високою
За минулу добу в Україні виявили ще 17 479 хворих на коронавірус SARS-CoV-2. Загалом станом на 16 квітня в країні зареєстровано 1 921 244 пацієнти з COVID-19.
Джерело:фейсбук Максима Степанова
Найбільше нових випадків інфікування зафіксували у Києві (1 609). А також у Харківській (1 377), Львівській (1 365), Дніпропетровській (1332) та Одеській (1 315) областях.
До теми Новини про коронавірус 15 квітня: коли поставлять Pfizer, посилення карантину у 2 регіонах
Відомо, що серед нових 17 479 пацієнтів – 709 дітей та 378 медпрацівників. Особливо невтішними залишаються показники госпіталізацій та смертей. Впродовж минулої доби, 15 квітня, до лікарень потрапили 4 348 пацієнтів з COVID-19 або підозрою на хворобу. З життя пішли ще 438 хворих.
Натомість виписали 12 054 людини. Ці пацієнти або одужали, або закінчили самоізоляцію внаслідок легкого або безсимптомного перебігу COVID-19.
Нинішня статистика базується на тестуваннях, проведених попередньої доби. 15 квітня в Україні провели 47 421 дослідження методом ПЛР. Окрім цього, в лабораторіях здійснили 19 030 досліджень методом ІФА. За цей самий період медики застосували 43 133 експрес-тести на антиген до SARS-CoV-2.
Темпи вакцинальної кампанії
Впродовж 15 квітня в Україні зробили 13 520 щеплень проти COVID-19. Загалом від початку вакцинальної кампанії щепили 432 817 людей. З них 432 815 отримали 1 дозу. Натомість закінчили вакцинацію (тобто отримали 2 дози) – 5 людей. З них двоє отримали 1 дозу закордоном.
Станом на 15 квітня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 458 153 людини.
Кількість нових хворих та вакцинованих в регіонах:
Київ – 1 609 випадків зараження/ 1 770 щеплень;
Вінницька область – 404 випадки зараження/ 225 щеплень;
Волинська область – 426 випадків зараження/ 688 щеплень;
Дніпропетровська область – 1 332 випадки зараження/ 385 щеплень;
Донецька область – 686 випадків зараження/ 460 щеплень;
Житомирська область – 530 випадків зараження/ 678 щеплень;
Закарпатська – 162 випадки зараження/ 420 щеплень;
Запорізька область – 787 випадків зараження/ 558 щеплень;
Івано-Франківська область – 150 випадків зараження/ 497 щеплень;
Київська область – 926 випадків зараження/ 97 щеплень;
Кіровоградська область – 182 випадки зараження/ 300 щеплень;
Луганська область – 290 випадків зараження/ 200 щеплень;
Львівська область – 1 365 випадків зараження/ 2 650 щеплень;
Миколаївська область – 400 випадків зараження/ 237 щеплень;
Одеська область – 1 315 випадків зараження/ 893 щеплення;
Полтавська область – 688 випадків зараження/ 352 щеплення;
Рівненська область – 554 випадки зараження/ 470 щеплень;
Сумська область – 723 випадки зараження/ 250 щеплень;
Тернопільська область – 460 випадків зараження/ 487 щеплень;
Харківська область – 1 377 випадків зараження/ 230 щеплень;
Херсонська область – 316 випадків зараження/ 280 щеплень;
Хмельницька область – 892 випадки зараження/ 680 щеплень;
Черкаська область – 953 випадки зараження/ 165 щеплень;
Чернівецька область – 276 випадків зараження/ 310 щеплень;
Чернігівська область – 676 випадків зараження/ 238 щеплень.
*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Все, що треба знати про профілактику коронавірусу / Інфографіка 24 каналу
Поділитися новиною