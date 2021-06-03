Темпи вакцинації зросли
Щеплення проводили 342 мобільні бригади з імунізації та у 406 пунктів щеплень. Станом на 3 червня до листа очікування вакцинації від COVID-19 записалися 625 073 людини.
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- Найбільше щеплень за добу зробили в Києві – 4 547, а також у Дніпропетровській (3 920) та Київській (2 943) областях.
- Найменше за добу вакцинували в Кіровоградській (178), Тернопільській (233) та Луганській (283) областях
Нагадаємо, що кампанія з вакцинації в Україні розпочалася 24 лютого.
Імунізацію проводять препаратами:
- CoviShield (AstraZeneca), виробленою за ліцензією в Індії в Інституті сироватки крові (Serum Institute);
- CoronaVac, розробленою китайським фармацевтичним підприємством Sinovac Biotech;
- Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech;
- AstraZeneca-SKBio, що виробляється в Південній Кореї,
- Janssen, розробленою американською компанією Johnson & Johnson.