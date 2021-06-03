За добу в Україні вакцинували проти COVID-19 понад 34 тисячі людей

Загалом в країні від коронавірусної хвороби вже повністю імунізовані понад 138 тисяч людей. В Україні вчора щеплення від коронавірусу отримала 34 тисяч 481 людина.

Темпи вакцинації зросли

Щеплення проводили 342 мобільні бригади з імунізації та у 406 пунктів щеплень. Станом на 3 червня до листа очікування вакцинації від COVID-19 записалися 625 073 людини.

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Найбільше щеплень за добу зробили в Києві – 4 547, а також у Дніпропетровській (3 920) та Київській (2 943) областях.

Найменше за добу вакцинували в Кіровоградській (178), Тернопільській (233) та Луганській (283) областях

Загалом від початку кампанії з вакцинації проти COVID-19 щеплено 1 076 795 людей, з них отримали дві дози – 138 090.

Нагадаємо, що кампанія з вакцинації в Україні розпочалася 24 лютого.

Імунізацію проводять препаратами:

CoviShield (AstraZeneca), виробленою за ліцензією в Індії в Інституті сироватки крові (Serum Institute);

CoronaVac, розробленою китайським фармацевтичним підприємством Sinovac Biotech;

Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech;

AstraZeneca-SKBio, що виробляється в Південній Кореї,

Janssen, розробленою американською компанією Johnson & Johnson.



Дані про вакцини проти коронавірусу / Інфографіка 24 канал