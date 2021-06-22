За добу в Україні вакцинували понад 8 тисяч людей

За минулу добу, 21 червня, в Україні проти коронавірусу вакцинували 8 966 людей. З них 6 751 громадянин отримав першу дозу вакцини.

Натомість другу, завершальну дозу отримали 2 395 людей. Це означає, що вони вже повністю пройшли курс імунізації.

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Впродовж доби працювали 87 мобільних бригад, 213 пунктів щеплення та 20 центрів вакцинації.

Впродовж 21 червня українців вакцинували такими препаратами:

Covishield (AstraZeneca) – 10,

Coronavac – 4 527,

Cominarity (Pfizer-Biontech) – 3 100,

AstraZeneca – 1 329.

Загальна кількість вакцинованих в країні

Від початку вакцинальної кампанії в Україні проти коронавірусу вакцинувалися 1 732 613 людей. 1 732 611 з них отримали 1 дозу вакцини. Натомість повністю імунізовані та отримали 2 дози – 362 847 людей.

Загалом в країні провели 2 095 458 щеплень.

Які вакцини використали

Щеплено вакциною Covishield (AstraZeneca) – 487 183,

Щеплено вакциною Coronavac – 464 722,

Щеплено вакциною Cominarity (Pfizer-Biontech) – 423 853;

Щеплено вакциною AstraZeneca – 356 465,

Щеплено вакциною Janssen (Johnson & Johnson's) – 390.

Станом на 21 червня 2021 року до листа очікування вакцинації проти COVID-19 записались 721 320 людей.