За добу в Україні вакцинували понад 8 тисяч людей

За минулу добу, 21 червня, в Україні проти коронавірусу вакцинували 8 966 людей. З них 6 751 громадянин отримав першу дозу вакцини.
Натомість другу, завершальну дозу отримали 2 395 людей. Це означає, що вони вже повністю пройшли курс імунізації.
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Впродовж доби працювали 87 мобільних бригад, 213 пунктів щеплення та 20 центрів вакцинації.
Впродовж 21 червня українців вакцинували такими препаратами:
- Covishield (AstraZeneca) – 10,
- Coronavac – 4 527,
- Cominarity (Pfizer-Biontech) – 3 100,
- AstraZeneca – 1 329.
Загальна кількість вакцинованих в країні
Від початку вакцинальної кампанії в Україні проти коронавірусу вакцинувалися 1 732 613 людей. 1 732 611 з них отримали 1 дозу вакцини. Натомість повністю імунізовані та отримали 2 дози – 362 847 людей.
Загалом в країні провели 2 095 458 щеплень.
Які вакцини використали
- Щеплено вакциною Covishield (AstraZeneca) – 487 183,
- Щеплено вакциною Coronavac – 464 722,
- Щеплено вакциною Cominarity (Pfizer-Biontech) – 423 853;
- Щеплено вакциною AstraZeneca – 356 465,
- Щеплено вакциною Janssen (Johnson & Johnson's) – 390.
Станом на 21 червня 2021 року до листа очікування вакцинації проти COVID-19 записались 721 320 людей.Не можете обрати зручний антисептик? Спробуйте серветки Smile Sterill Bio. Вони внесені до Державного реєстру дезінфікуючих засобів та ефективно знищують мікроби і віруси.