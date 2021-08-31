До лікарень госпіталізували 407 людей з підтвердженим коронавірусом або наявними симптомами хвороби. На жаль, ще 51 інфікований помер.

До теми Звідки домішки у вакцинах Moderna нові темпи мутацій: новини про коронавірус 30 серпня

Натомість одужали за цей період аж 1257 хворих – їх вже виписали.

Обсяги тестування

Впродовж 30 серпня в Україні провели 46 014 тестів на коронавірус, з них:

методом ПЛР – 21 236,

методом ІФА – 7 031,

досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 17 747.

Натомість загалом в Україні провели 11 980 323 тестування методом ПЛР.

Загальна статистика захворюваності За весь час пандемії в країні виявили 2 286 296 випадки зараження коронавірусом SARS-CoV-2. 2 207 940 хворих вже одужали, натомість 53 789 людей померли від ускладнень, спричинених хворобою.

Добовий приріст інфікованих в регіонах

Київ – 204 випадки;

Вінницька область – 29 випадків;

Волинська область – 18 випадків;

Дніпропетровська область – 59 випадків;

Донецька область – 59 випадків;

Житомирська область – 25 випадків;

Закарпатська область – 12 випадків;

Запорізька область – 80 випадків;

Івано-Франківська область – 31 випадок;

Київська область – 28 випадків;

Кіровоградська область – 13 випадків;

Луганська область – 106 випадків;

Львівська область – 51 випадок;

Миколаївська область – 16 випадків;

Одеська область – 127 випадків;

Полтавська область – 59 випадків;

Рівненська область – 40 випадків;

Сумська область – 25 випадків;

Тернопільська область – 20 випадків;

Харківська область – 144 випадки;

Херсонська область – 26 випадків;

Хмельницька область – 50 випадків;

Черкаська область – 28 випадків;

Чернівецька область – 87 випадків;

Чернігівська область – 19 випадків.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.