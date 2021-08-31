До лікарень госпіталізували 407 людей з підтвердженим коронавірусом або наявними симптомами хвороби. На жаль, ще 51 інфікований помер.

До теми Звідки домішки у вакцинах Moderna нові темпи мутацій: новини про коронавірус 30 серпня

Натомість одужали за цей період аж 1257 хворих – їх вже виписали.

Обсяги тестування

Впродовж 30 серпня в Україні провели 46 014 тестів на коронавірус, з них:

  • методом ПЛР – 21 236,
  • методом ІФА – 7 031,
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 17 747.

Натомість загалом в Україні провели 11 980 323 тестування методом ПЛР.

Добовий приріст інфікованих в регіонах

  • Київ – 204 випадки;
  • Вінницька область – 29 випадків;
  • Волинська область – 18 випадків;
  • Дніпропетровська область – 59 випадків;
  • Донецька область – 59 випадків;
  • Житомирська область – 25 випадків;
  • Закарпатська область – 12 випадків;
  • Запорізька область – 80 випадків;
  • Івано-Франківська область – 31 випадок;
  • Київська область – 28 випадків;
  • Кіровоградська область – 13 випадків;
  • Луганська область – 106 випадків;
  • Львівська область – 51 випадок;
  • Миколаївська область – 16 випадків;
  • Одеська область – 127 випадків;
  • Полтавська область – 59 випадків;
  • Рівненська область – 40 випадків;
  • Сумська область – 25 випадків;
  • Тернопільська область – 20 випадків;
  • Харківська область – 144 випадки;
  • Херсонська область – 26 випадків;
  • Хмельницька область – 50 випадків;
  • Черкаська область – 28 випадків;
  • Чернівецька область – 87 випадків;
  • Чернігівська область – 19 випадків.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Все, що треба знати про профілактику коронавірусу / Інфографіка 24 каналу
Головні правила профілактики коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу