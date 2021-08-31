За добу в Україні виявили 1 356 COVID-хворих
Джерело:МОЗ
За минулу добу, 30 серпня, в Україні зафіксували 1 356 нових випадків зараження коронавірусом COVID-19. Серед виявлених пацієнтів – 75 дітей та 31 медпрацівник.
До лікарень госпіталізували 407 людей з підтвердженим коронавірусом або наявними симптомами хвороби. На жаль, ще 51 інфікований помер.
До теми Звідки домішки у вакцинах Moderna нові темпи мутацій: новини про коронавірус 30 серпня
Натомість одужали за цей період аж 1257 хворих – їх вже виписали.
Обсяги тестування
Впродовж 30 серпня в Україні провели 46 014 тестів на коронавірус, з них:
- методом ПЛР – 21 236,
- методом ІФА – 7 031,
- досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 17 747.
Натомість загалом в Україні провели 11 980 323 тестування методом ПЛР.
Загальна статистика захворюваності
За весь час пандемії в країні виявили 2 286 296 випадки зараження коронавірусом SARS-CoV-2. 2 207 940 хворих вже одужали, натомість 53 789 людей померли від ускладнень, спричинених хворобою.
Добовий приріст інфікованих в регіонах
- Київ – 204 випадки;
- Вінницька область – 29 випадків;
- Волинська область – 18 випадків;
- Дніпропетровська область – 59 випадків;
- Донецька область – 59 випадків;
- Житомирська область – 25 випадків;
- Закарпатська область – 12 випадків;
- Запорізька область – 80 випадків;
- Івано-Франківська область – 31 випадок;
- Київська область – 28 випадків;
- Кіровоградська область – 13 випадків;
- Луганська область – 106 випадків;
- Львівська область – 51 випадок;
- Миколаївська область – 16 випадків;
- Одеська область – 127 випадків;
- Полтавська область – 59 випадків;
- Рівненська область – 40 випадків;
- Сумська область – 25 випадків;
- Тернопільська область – 20 випадків;
- Харківська область – 144 випадки;
- Херсонська область – 26 випадків;
- Хмельницька область – 50 випадків;
- Черкаська область – 28 випадків;
- Чернівецька область – 87 випадків;
- Чернігівська область – 19 випадків.
*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Головні правила профілактики коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу