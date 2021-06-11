У МОЗ України повідомили, що за останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (217), Дніпропетровській (121), Львівській (113), Київській (105) та Запорізькій (97) областях.
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Також за минулу добу госпіталізовано 762 особи.
На жаль, 70 людей померли від ускладнень, викликаних коронавірусом. Натомість 5 583 пацієнти одужали.
За добу протестовано:
- методом ПЛР – 25 837 осіб,
- методом ІФА – 10 741 особу,
- експрес-тестами – 18 764 особи.
Додамо, що усі області України 9 червня стали "зеленими". Інших карантинних зон, як свідчать дані МОЗ, наразі немає. Але для того, аби стримати поширення вірусу, деякі обмеження все ж зберегли.
Дані взяті з МОЗ
Карантин в Україні можуть продовжити також на весь літній період. За словами очільника МОЗ Віктора Ляшка, продовження карантинних обмежень варто розглянути, адже наразі Україна ще не подолала коронавірус COVID-19. Маски у громадських місцях та транспорті, дотримання соціальної дистанції між людьми – всі ці основні обмеження, на його думку, повинні залишитися.