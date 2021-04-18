За добу в Україні виявили 10 282 випадки інфікування коронавірусом
За минулу добу, 17 квітня, в Україні зафіксували понад 10 тисяч нових випадків зараження коронавірусною інфекцією, Зокрема, захворіли 456 дітей та 161 медпрацівник.
Джерело:Фейсбук-сторінка Максима Степанова
Очільник МОЗ Максим Степанов повідомив, що за останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (1 590), Дніпропетровській (1 114), Київській (597), Одеській (595) та Чернігівській (587) областях.
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Також за минулу добу госпіталізовано – 4 274 особи. 250 людей, на жаль, померло від ускладнень, викликаних коронавірусом. 6 523 особи одужали.
За весь час пандемії в Україні
- захворіло – 1 946. 510 осіб;
- одужало – 1 482 079 осіб;
- летальних випадків – 39 786.
Вакцинація в Україні: що відомо
За минулу добу, 17 квітня, в Україні щеплено проти коронавірусу 3 333 особи. 449 194 людини щеплено від початку вакцинальної кампанії.
З них отримали 1 дозу – 449 192 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 5 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу закордоном).
Щеплення проводилось 120 мобільними бригадами з імунізації та 102 пунктами щеплення. Станом на 17 квітня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 466 230 людей.
Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень:
- м. Київ – 480 випадків/ 186 щеплень;
- Вінницька область – 177 випадків/ 45 щеплень;
- Волинська область – 197 випадків/ 133 щеплення;
- Дніпропетровська область – 1 114 випадків/ 284 щеплення;
- Донецька область – 511 випадків/ 620 щеплень;
- Житомирська область – 379 випадків/ 36 щеплень;
- Закарпатська – 106 випадків/ 24 щеплення;
- Запорізька область – 151 випадок/ 56 щеплень;
- Івано-Франківська область – 100 випадків/ 94 щеплення;
- Київська область – 597 випадків/ 223 щеплення;
- Кіровоградська область – 219 випадків/ 29 щеплень;
- Луганська область – 65 випадків/ 50 щеплень;
- Львівська область – 461 випадок/ 401 щеплення;
- Миколаївська область – 468 випадків/ 48 щеплень;
- Одеська область – 595 випадків/ 381 щеплення;
- Полтавська область – 160 випадків/ 76 щеплень;
- Рівненська область – 300 випадків/ 78 щеплень;
- Сумська область – 540 випадків/ 15 щеплень;
- Тернопільська область – 256 випадків/ 58 щеплень;
- Харківська область – 1 590 випадків/ 50 щеплень;
- Херсонська область – 215 випадків/ 56 щеплень;
- Хмельницька область – 540 випадків/ 196 щеплень;
- Черкаська область – 300 випадків/ 27 щеплень;
- Чернівецька область – 174 випадки/ 145 щеплень;
- Чернігівська область – 587 випадків/ 22 щеплення.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Все, що треба знати про профілактику коронавірусу / Інфографіка 24 каналу
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