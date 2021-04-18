За минулу добу, 17 квітня, в Україні зафіксували понад 10 тисяч нових випадків зараження коронавірусною інфекцією, Зокрема, захворіли 456 дітей та 161 медпрацівник.

Очільник МОЗ Максим Степанов повідомив, що за останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (1 590), Дніпропетровській (1 114), Київській (597), Одеській (595) та Чернігівській (587) областях.

Читайте також Новини про коронавірус 17 квітня: старт вакцинації в МВС, причина смерті львів'янина

Також за минулу добу госпіталізовано – 4 274 особи. 250 людей, на жаль, померло від ускладнень, викликаних коронавірусом. 6 523 особи одужали.

Тестування на коронавірус: за минулу добу здійснено 60 380 тестувань (методом ПЛР – 27 278, методом ІФА – 6 558, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 26 544). З початку пандемії проведено 8 942 671 ПЛР-тестування.

За весь час пандемії в Україні

захворіло – 1 946. 510 осіб;

одужало – 1 482 079 осіб;

летальних випадків – 39 786.

Вакцинація в Україні: що відомо

За минулу добу, 17 квітня, в Україні щеплено проти коронавірусу 3 333 особи. 449 194 людини щеплено від початку вакцинальної кампанії.

З них отримали 1 дозу – 449 192 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 5 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу закордоном).

Щеплення проводилось 120 мобільними бригадами з імунізації та 102 пунктами щеплення. Станом на 17 квітня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 466 230 людей.

Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень:

м. Київ – 480 випадків/ 186 щеплень;

Вінницька область – 177 випадків/ 45 щеплень;

Волинська область – 197 випадків/ 133 щеплення;

Дніпропетровська область – 1 114 випадків/ 284 щеплення;

Донецька область – 511 випадків/ 620 щеплень;

Житомирська область – 379 випадків/ 36 щеплень;

Закарпатська – 106 випадків/ 24 щеплення;

Запорізька область – 151 випадок/ 56 щеплень;

Івано-Франківська область – 100 випадків/ 94 щеплення;

Київська область – 597 випадків/ 223 щеплення;

Кіровоградська область – 219 випадків/ 29 щеплень;

Луганська область – 65 випадків/ 50 щеплень;

Львівська область – 461 випадок/ 401 щеплення;

Миколаївська область – 468 випадків/ 48 щеплень;

Одеська область – 595 випадків/ 381 щеплення;

Полтавська область – 160 випадків/ 76 щеплень;

Рівненська область – 300 випадків/ 78 щеплень;

Сумська область – 540 випадків/ 15 щеплень;

Тернопільська область – 256 випадків/ 58 щеплень;

Харківська область – 1 590 випадків/ 50 щеплень;

Херсонська область – 215 випадків/ 56 щеплень;

Хмельницька область – 540 випадків/ 196 щеплень;

Черкаська область – 300 випадків/ 27 щеплень;

Чернівецька область – 174 випадки/ 145 щеплень;

Чернігівська область – 587 випадків/ 22 щеплення.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.



Все, що треба знати про профілактику коронавірусу / Інфографіка 24 каналу