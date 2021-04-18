За добу в Україні виявили 10 282 випадки інфікування коронавірусом

Джерело:Фейсбук-сторінка Максима Степанова
За минулу добу, 17 квітня, в Україні зафіксували понад 10 тисяч нових випадків зараження коронавірусною інфекцією, Зокрема, захворіли 456 дітей та 161 медпрацівник.
Очільник МОЗ Максим Степанов повідомив, що за останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (1 590), Дніпропетровській (1 114), Київській (597), Одеській (595) та Чернігівській (587) областях.
Читайте також Новини про коронавірус 17 квітня: старт вакцинації в МВС, причина смерті львів'янина
Також за минулу добу госпіталізовано – 4 274 особи. 250 людей, на жаль, померло від ускладнень, викликаних коронавірусом. 6 523 особи одужали.Тестування на коронавірус: за минулу добу здійснено 60 380 тестувань (методом ПЛР – 27 278, методом ІФА – 6 558, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 26 544). З початку пандемії проведено 8 942 671 ПЛР-тестування.
За минулу добу, 17 квітня, в Україні щеплено проти коронавірусу 3 333 особи. 449 194 людини щеплено від початку вакцинальної кампанії.
З них отримали 1 дозу – 449 192 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 5 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу закордоном).
Щеплення проводилось 120 мобільними бригадами з імунізації та 102 пунктами щеплення. Станом на 17 квітня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 466 230 людей.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Все, що треба знати про профілактику коронавірусу / Інфографіка 24 каналу