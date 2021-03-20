За добу в Україні виявили 15 292 випадки інфікування коронавірусом
За минулу добу, 19 березня, в Україні зафіксували 15 292 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19. За добу захворіло 797 дітей та 367 медпрацівників.
Джерело:Фейсбук-сторінка Максима Степанова
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1070), Львівській (1180), Дніпропетровській (1104), Житомирській (1082) та Одеській (1037) областях.
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Також 19 березня госпіталізовано 4 369 осіб. 260 людей померли від ускладнень, викликаних коронавірусною інфекцією, одужало – 5 190 пацієнтів.
- захворіло – 1 535 218 осіб;
- одужало – 1 253 972 особи;
- летальних випадків – 29 775;
- проведено ПЛР-тестувань – 7 624 537.
За минулу добу здійснено 114 719 тестувань (методом ПЛР – 50 800, методом ІФА – 23 398, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 40 521).
Кількість захворювань на коронавірус в регіонах за 19 березня:
- м. Київ – 1 070 випадків;
- Вінницька область – 823 випадки;
- Волинська область – 240 випадків;
- Дніпропетровська область – 1 104 випадки;
- Донецька область – 583 випадки;
- Житомирська область – 1 082 випадок;
- Закарпатська – 366 випадків;
- Запорізька область – 485 випадків;
- Івано-Франківська область – 410 випадків;
- Київська область – 1 036 випадків;
- Кіровоградська область – 137 випадків;
- Луганська область – 115 випадків;
- Львівська область – 1 180 випадків;
- Миколаївська область – 408 випадків;
- Одеська область – 1 037 випадків;
- Полтавська область – 400 випадків;
- Рівненська область – 432 випади;
- Сумська область – 564 випадки;
- Тернопільська область – 598 випадків;
- Харківська область – 754 випадки;
- Херсонська область – 90 випадків;
- Хмельницька область – 871 випадок;
- Черкаська область – 582 випадки;
- Чернівецька область – 539 випадків;
- Чернігівська область – 386 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Правила адаптивного карантину / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу
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