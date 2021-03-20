За минулу добу, 19 березня, в Україні зафіксували 15 292 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19. За добу захворіло 797 дітей та 367 медпрацівників.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1070), Львівській (1180), Дніпропетровській (1104), Житомирській (1082) та Одеській (1037) областях. Читайте також Новини про коронавірус 19 березня: 2 етап щеплення в Україні, нестача вакцин Також 19 березня госпіталізовано 4 369 осіб. 260 людей померли від ускладнень, викликаних коронавірусною інфекцією, одужало – 5 190 пацієнтів. За весь час пандемії в Україні: захворіло – 1 535 218 осіб;

одужало – 1 253 972 особи;

летальних випадків – 29 775;

проведено ПЛР-тестувань – 7 624 537. За минулу добу здійснено 114 719 тестувань (методом ПЛР – 50 800, методом ІФА – 23 398, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 40 521). Кількість захворювань на коронавірус в регіонах за 19 березня: м. Київ – 1 070 випадків;

Вінницька область – 823 випадки;

Волинська область – 240 випадків;

Дніпропетровська область – 1 104 випадки;

Донецька область – 583 випадки;

Житомирська область – 1 082 випадок;

Закарпатська – 366 випадків;

Запорізька область – 485 випадків;

Івано-Франківська область – 410 випадків;

Київська область – 1 036 випадків;

Кіровоградська область – 137 випадків;

Луганська область – 115 випадків;

Львівська область – 1 180 випадків;

Миколаївська область – 408 випадків;

Одеська область – 1 037 випадків;

Полтавська область – 400 випадків;

Рівненська область – 432 випади;

Сумська область – 564 випадки;

Тернопільська область – 598 випадків;

Харківська область – 754 випадки;

Херсонська область – 90 випадків;

Хмельницька область – 871 випадок;

Черкаська область – 582 випадки;

Чернівецька область – 539 випадків;

Чернігівська область – 386 випадків. Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Правила адаптивного карантину / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу