За добу в Україні виявили 15 292 випадки інфікування коронавірусом

Читать новость на русском

Джерело:

Фейсбук-сторінка Максима Степанова

За минулу добу, 19 березня, в Україні зафіксували 15 292 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19. За добу захворіло 797 дітей та 367 медпрацівників.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1070), Львівській (1180), Дніпропетровській (1104), Житомирській (1082) та Одеській (1037) областях.

Читайте також Новини про коронавірус 19 березня: 2 етап щеплення в Україні, нестача вакцин

Також 19 березня госпіталізовано 4 369 осіб. 260 людей померли від ускладнень, викликаних коронавірусною інфекцією, одужало – 5 190 пацієнтів.

За весь час пандемії в Україні:
  • захворіло – 1 535 218 осіб;
  • одужало – 1 253 972 особи;
  • летальних випадків – 29 775;
  • проведено ПЛР-тестувань – 7 624 537.

За минулу добу здійснено 114 719 тестувань (методом ПЛР – 50 800, методом ІФА – 23 398, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 40 521).

Кількість захворювань на коронавірус в регіонах за 19 березня:

  • м. Київ – 1 070 випадків;
  • Вінницька область – 823 випадки;
  • Волинська область – 240 випадків;
  • Дніпропетровська область – 1 104 випадки;
  • Донецька область – 583 випадки;
  • Житомирська область – 1 082 випадок;
  • Закарпатська – 366 випадків;
  • Запорізька область – 485 випадків;
  • Івано-Франківська область – 410 випадків;
  • Київська область – 1 036 випадків;
  • Кіровоградська область – 137 випадків;
  • Луганська область – 115 випадків;
  • Львівська область – 1 180 випадків;
  • Миколаївська область – 408 випадків;
  • Одеська область – 1 037 випадків;
  • Полтавська область – 400 випадків;
  • Рівненська область – 432 випади;
  • Сумська область – 564 випадки;
  • Тернопільська область – 598 випадків;
  • Харківська область – 754 випадки;
  • Херсонська область – 90 випадків;
  • Хмельницька область – 871 випадок;
  • Черкаська область – 582 випадки;
  • Чернівецька область – 539 випадків;
  • Чернігівська область – 386 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.


Правила адаптивного карантину / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу